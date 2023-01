Twitteraši optužili Kedžu za plagijat! Podsjeća li vas njegova pjesma na ovaj veliki svjetski hit?

U četvrtak popodne objavljeno je svih 18 pjesama koje će se natjecati u finalu ovogodišnje Dore u Opatiji, a među favoritima je i Damir Kedžo s pjesmom "Angels And Demons". Kedžo je na Dori pobijedio i 2020. godine, no tada zbog pandemije nije održano natjecanje u Nizozemskoj. Korisnici društvenih mreža odmah su primijetili kako pjesma neodoljivo podsjeća na veliki hit "Human" Rag'n' Bone Mana iz 2017. godine.

Dora in a nutshell:

The lows are very low and Damir Kedzo thinks he's Rag'n'Bone man #Eurovision