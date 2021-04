HRT-ov ratni izvjestitelj Oliver Dražić ispraćen na posljednji počinak

Shrvana obitelj i pojedini kolege danas su se oprostili od poznatog novinara i ratnog izvjestitelja HRT-a Olivera Dražića koji je na posljednji počinak ispraćen u Sukošanu. Među okupljenima bio je i HRT-ov dugogodišnji novinar, urednik, ratni izvjestitelj te sportski komentator Nikola Kristić koji je održao govor.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 28.04.2021., Sukosan- Sprovod Olivera Drazica, novinara i urednika HRT-a. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Tužna vijest o odlasku dugogodišnjeg urednika na Hrvatskoj radioteleviziji u 65. godini života nakon kratke i teške bolesti u nedjelju su potvrdili na stranicama HRT-a.

Inače, Dražić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na HRT-u je radio kao novinar i urednik emisije Zagrebačka panorama TVZ-a, ratni izvjestitelj HTV-a, urednik Vijesti, saborski izvjestitelj, novinar i urednik u producentskim kućama Mreža i Europa Press Produkcija, reporter emisije Globalno sijelo, urednik Informativnog programa HTV-a te urednik dnevnih informativnih emisija HTV-a, 2003.–2013.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 28.04.2021., Sukosan- Sprovod Olivera Drazica, novinara i urednika HRT-a. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Radio je i kao urednik Podnevnog dnevnika, 2014. izvršni urednik u IMS-u, a od 2015. izvršni urednik Dnevnika HRT-a. Za svoj rad 1998. godine nagrađem je nagradom HND-a Marija Jurić Zagorka u kategoriji za TV vijest-izvještaj. Predavao je novinarstvo na visokoškolskim ustanovama.

Foto: HRT/Screenshot

Od njega su se oprostili brojni sadašnji i bivši suradnici ističući da su imali mnogo sreće jer su s pokojnikom dijelili redakciju.

- Otišao je jedan od najvećih, čovjek koji je beskrajno strpljivo i precizno znao prenijeti znanje,a svima koji smo radili s njim bio je veliki profesionalni i životni učitelj. Mogu iskreno reći kako je utjecao na moje cjelokupno poimanje novinarstva kao važne profesije u kojoj čovjek uvijek mora biti na prvom mjestu. Teško mi je reći po čemu ću ga zauvijek pamtiti jer je takvih stvari uistinu mnogo. Nitko nije znao poput njega skratiti tekst, nitko kao on nije znao istaknuti bitno i eliminirati nebitno, nitko nije više od njega cijenio dobre muške cipele i Davidoff cigarete, nitko ih nije pušio kao on, onako strasno, frajerski a opet gospodski... sve je to bio Oliver Dražić, veliki novinar, frajer i gospodin - rekao je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Svoje posljednje zbogom uputila mu je i iskusna novinarka Ivana Dragičević kojoj je Oliver bio prvi pravi urednik.

-Vijest o njegovoj smrti užasan je šok i jako mi je žao. Upravo uz njega, i Igora Mirkovića, sam na Tv Mreži napravila svoje prve novinarske korake. Bili smo studenti koji su ravno s fakulteta ušli u tv studio, bila nam je to prva prava praksa jer u ono poslijeratno doba, osim na HTV-u, nije bilo puno prilike za televizijski rad. Olivera ću pamtiti po dvije jako upečatljive stvari: jedna je neviđena ozbiljnost kojom je pristupao poslu, a druga je poseban cinični humor. Tko ga je dobro poznavao, nikada se nije ljutio nego je shvatio što mu je želio reći. I zapamtio to - kazala je Dragičević.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 28.04.2021., Sukosan- Sprovod Olivera Drazica, novinara i urednika HRT-a. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Vijest o smrti zatekla je i Zorana Šprajca, urednika i voditelja informativne emisije RTL Direkt. - Oliver je bio jedan od zadnjih svoje generacije s kojima je jednako zanimljivo bilo raditi kao i biti u birtiji. Bio je novinar, drug, urednik, boem...Volio sam se s njim ne slagati oko ničega jer sam tako učio mnogo više nego od onih s kojima sam se slagao oko svega. Nažalost, takvih više nema ni u njegovoj generaciji, a u mojoj još manje. Rijetka je pojava bio taj Oliver - kazao je Šprajc.

Glavni urednik portala Seebiz.eu, Siniša Malus, također je bio tužan i šokiran viješću da nas je proteklog vikenda napustio kolega uz kojeg je i on kročio u svijet novinarstva. -Kad me vaš glavni urednik i moj jako dobar prijatelj nazvao da mi kaže tu vijest ostao sam u šoku ne samo zato što sam ga prije 2,3 mjeseca sreo u gradu i činilo mi se da je s njim apsolutno sve u savršenom redu, nego i zato što čovjek se pita je li moguće da je toliko vremena prošlo otkad smo mi proletarci (nas šestero koji smo prošli audiciju na tadašnjoj TV Mreži) učili prve korake o novinarstvu od njega i još nekih poput Igora Mirkovića, Silvane Menđušić, Lele Knežević i Tene Perišin. Prošlo mi je pola života kroz glavu, naravno da smo svi u šoku. Nisam uopće bio svjestan da je imao nekih problema sa zdravljem, iskreno ni u ovom trenutku ne znam što se točno dogodilo i od čega je preminuo. Ono što je sigurno je da nas nekolicina koji smo u tada započinjali naše karijere u medijima možemo puno toga zahvaliti Oliveru. Puno nas je toga naučio, a ono najvažnije je kako razlikovati bitno od nebitnoga, on je tu bio najsuroviji u tom pokazivanju razlike bitnog od nebitnog. U tim formativnim godinama kada imate neko znanje, a nemate iskustva to vam jako puno znači. Nakon nekog vremena takvog drila dobijete na samopouzdanju i sigurnosti i izgubite onaj početni strah koji ste imali vezano uz taj posao. Sigurno je da je u tom periodu Oliver imao jako veliku ulogu na naše formiranje i kao novinara, a većinu nas kasnije i urednika u raznim medijima. On je bio jedna od ključnih figura - kazao je Malus koji se prisjetio i najvažnijeg savjeta koji mu je preminuli mentor Dražić dao.

- Glavni savjet koji nam je dao je taj da se ne smijemo bojati i imati preveliki respekt o ljudima i pojavama. Naučio nas je i da nije važno traje li televizijski prilog 3 minute ili minutu i pol. Najvažnije je izgovoriti ono najvažnije. Učio nas je s jedne strane razlučivanju bitnih stvari, a s druge strane učio nas je i skromnosti. Govorio nam je da u svakom trenutku možemo biti i glavna zvijezda, ali i netko tko radi neki prilog od 45 sekundi i da je sve to jednako važno kad se uklopi u jednu informativnu emisiju središnjeg informativnog programa. Imali smo tu privilegiju da radeći s njim na početcima naših karijera shvatimo što znači taj posao i da nemamo strah od onoga što radimo - završio je Malus.

I Silvanu Menđušić, nagrađivanu novinarku i iskusnu urednicu, zatekla je vijest o smrti kolege. - Bio je jedan od onih punokrvnih urednika iz stare garde, mlade je kolege znao doslovce zalediti komentarom teksta koje bi mu donijeli na stol ali vjerujem da je svaki od njih naknadno shvatio koliko su ti savjeti bili dragocjeni. Pamtim ga kao srčanog kolegu koji se borio za svaku dobru i preciznu rečenicu. HRT je izgubio kvalitetnog urednika širokog kruga interesa i znanja, njegove kolege lucidnog sugovornika. Prerano, pretužno i nepravedno., rekla nam je Silvana.Nikola Kristić biranim se i tužnim riječima oprostio od kolege: - Moj hrtovski cimer i novinarski suputnik...urednik s posebnim uhom i okom za tekst i novinarsku priču...bliski suradnik...uvijek svoj i specifičan... esteta i...prijatelj. Niste ga morali voljeti, nije se htio svima ni dopasti, ali niste ga mogli nepoštovati...Mi koji smo, tamo na Prisavlju, zajedno dijelili dane i godine...duboko, duboko žalimo...nedostaješ mi Olivere... cimeru i prijatelju moj!, napisao je Kristić na Facebooku.

Posljednje zbogom Dražiću su uputili putem društvenih mreža brojni kolege s HRT-a, ali i drugih televizija ne krijući koliko će odlazak ovakvog istinskog profesionalca nedostajati svima u medijskom svijetu.