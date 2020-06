Trudna voditeljica otkrila sve o otkazivanju showa 'Zvijezde pjevaju'

Maja Ciglenečki, urednica i voditeljica na Drugom programu Hrvatskog radija te jedna od voditeljica emisije "Dobro jutro Hrvatska" nedavno je otkrila da je u trećem mjesecu trudnoće, no još ne planira smanjiti tempo.

Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, a trudi se i više vremena provoditi i s dvogodišnjim sinom Lukom.

"Osjećam se odlično, nemam nikakvih tegoba pa sam aktivna kao i prije. Jako se veselimo prinovi, pogotovo zato što će naš Luka dobiti društvo za cijeli život", kazala je Maja za Gloriju.

Maja je zbog puno obveza otkazala i najavljeni show ‘Zvijezde pjevaju’ u kojemu je trebala biti u paru s Bojanom Jambrošićem.

"Veselila sam se nastupu u showu iako nisam nikad pjevala pred publikom, ali imam sluha i završila sam glazbenu školu. Kao srednjoškolka aktivno sam svirala sintesajzer, no već dugo godina samo skuplja prašinu. Kad je Luka bio beba uspavljivala sam ga uz pjesmu 'Moon River' iz filma 'Doručak kod Tiffanyja' ili njegovom omiljenom 'Perfect' Eda Sheerana. Sad ih pjevamo zajedno, širimo repertoar i do daljnjega će to biti jedini moji nastupi", otkrila je Maja.