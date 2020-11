Indira Levak: Ne mogu vjerovati da se u jednom trenutku moj život totalno promijenio

Pjevačica Indira Levak dokazuje da je i u ovim izazovnim vremenima za glazbenike moguće biti aktivan na sceni. Gledamo je svake nedjelje u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u ulozi žirija, a njezina je glazba sveprisutna. Upravo osvaja eter novom pjesmom "Čudo", koju je napisala u suradnji s Branimirom Mihaljevićem. Dvojac marljivo radi i na novom Indirinu albumu koji bi uskoro trebao biti gotov.

Vrijeme je za dobar ritam

- Moj novi singl "Čudo" vani je i reakcije su fantastične. Čekali smo pravi trenutak da ga objavimo i to je sada! Vrijeme je za dobar ritam, zarazan refren koji odmah ulazi u uho i koji će vas razveseliti i prodrmati kao pravo čudo! A čudo nam ovih dana zaista treba, više nego ikada. Radimo na novom materijalu, pri kraju smo tako da ubrzo možete očekivati moj drugi samostalni album koji mora nadmašiti "Valkiru" koja je bila nominirana za Porin. Visoko smo postavili ljestvicu, ali tako je sve mnogo zanimljivije, zar ne, kaže Indira koja je ponovno napisala brzu pjesmu.

- Da, baš zove na ples! To je nekako u mom duhu, volim i balade, ali rjeđe se odlučujem za njih. Uz dobar groove sve je lakše raditi, pospremati stan, kuhati i raditi od kuće... Treba nam taj stimulans za dobro raspoloženje. Spot je režirala Sandra Mihaljević i baš sam uživala na snimanju, morali su me potjerati kući. Snimali smo na krovu jedne zagrebačke zgrade i poslije sam vozila Ferrari kroz prazan grad. Totalni gušt - zadovoljno će pjevačica ističući kako je atmosfera na snimanju spota bila sjajna.

Foto: Promo

"DJ, daj mi taj kruh"

- Snimali su jedan dio bez mene i dok su plesali, pjevušili su tekst. Slušam ja njih iz prikrajka i učini mi se da pjevaju "DJ, daj mi taj kruh". Priđem bliže i ponovno poslušam... Ja zaista mogu pjevati o svemu, ali o DJ-u koji daje kruh - teško! Nasmijali smo se do suza! Zato svima želim poručiti, da ne bi bilo zabune - "DJ daj mi taj groove", a ne daj mi taj kruh, smije se Indira. U prošlotjednoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" Indira je iz žirija gledala kako se na pozornici u nju transformirao glumac Marko Braić koji je pjevao "You'll Never Break My Heart", pjesmu s kojom je Indira nastupila na Dori. Njoj je taj nastup bio briljantan.

- Ja sam jedna od onih karakternih izvođača koje je zanimljivo imitirati. Mnogo je tu pojedinosti za koje se imitator može zakačiti i zato svake godine vidimo novu Indiru i mene to veseli. Marko je imao privilegij raditi s koreografom Igorom Barberićem koji je osmislio moj nastup na Dori, a koji su mnogi proglasili najboljim i najkompletnijim. Nosili su u showu i originalne Zigmanove kostime koje sam im ustupila kako bi nastup bio što vjerniji. Ja sam perfekcionist i uvijek radim s najboljima, pa mi je drago da je Marko s respektom pristupio zadatku i briljirao. Toliko mu je dobro bilo biti Indira da je još satima ostao u ulozi, ha-ha, smije se pjevačica kojoj jako nedostaju nastupi i kontakt s publikom.

- Ne mogu vjerovati da se u jednom trenutku moj život totalno promijenio. Nedostaje mi ona pozitivna trema koju svaki put osjetim kad se penjem na pozornicu, nedostaje mi euforija koja se stvori na koncertima kada publika čuje prve taktove pjesme, nedostaje mi sinergija između mene i njih. U ovo je vrijeme inače najviše koncerata, kada dijelim radost i sreću sa svojom publikom, kada plešemo i pjevamo zajedno. Ne znam koliko se još trebamo strpjeti, ali znam da će moj prvi koncert trajati i trajati! Svi ćete biti pozvani! A do tada ću raditi na novim pjesmama i ponuditi im najbolje od sebe, barem online, zaključila je Indira Forza.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT