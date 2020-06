Tony Cetinski: 'Škoro najbolje zna što mislim o politici i o njegovu djelovanju'

Tonyju Cetinskom epidemija koronavirusa poremetila je brojne planove koje je namjeravao ostvariti ove godine. Da nije bilo nesretne epidemije, prije dva tjedna proslavio bi 51. rođendan onako kako najviše voli – okružen svojim obožavateljima. Dan prije rođendana trebao je ponovno napuniti zagrebačku Arenu.

Podsjetimo, glazbenik je prije 11 godina postao prvi naš pjevač koji je dva dana zaredom punio najveću hrvatsku dvoranu. Pandemija je sve njegove lijepe planove stavila na čekanje, a Toni se sa suprugom Dubravkom Cetinski preselio u istarsko mjesto Radetiće, u kojem sade vrt, uživaju u tišini, a on navečer radi na novim skladbama. Tijekom izolacije Tony je često govorio o aktualnim problemima na društvenim mrežama pa je često diskutirao o cijepljenju i 5G mreži. Istarski glazbenik fanovima je otvoreno kazao da se ne želi cijepiti i da je izrazito protiv toga, no naglasio je da nema ništa protiv da se cijepe oni koji to žele. Nakon toga uslijedile su i reakcije, a Bojan Horvat, glazbeni urednik Radio Drave iz Koprivnice, najavio je da se na njegovu radiju više neće emitirati Tonyjeve pjesme. Cetinski je najavio da će preko odvjetnika Branka Šerića podići tužbu protiv Horvata, a sva dobivena sredstva uplatit će u humanitarne svrhe.

– Nije da sam imao vremena baviti se Facebookom. Dosad nisam ni imao puno prijatelja na toj društvenoj mreži, a htio sam u krugu svojih prijatelja postaviti neka pitanja o stvarima o kojima puno ljudi razmišlja – kazao nam je Cetinski, kojem je Večernjakova ruža došla kao potvrda njegova rada i povezanosti s publikom.

Dobitnik ste ovogodišnje Večernjakove ruže za glazbenika godine. Vjerujem da vam ta nagrada posebno znači s obzirom na to da vas je nagradila publika?

Ne mogu vam opisati koliko sam sretan i ponosan na dobivenu Ružu. Prvi put dobiti jednu od najstarijih i najprestižnijih medijskih nagrada u Hrvatskoj ujedno je čast i obveza da u budućnosti budem barem na istoj razini, ako ne i bolji. I ovom prigodom još jednom velika hvala svima koji su glasali za mene.

Imate li posebno mjesto na kojem čuvate nagrade? Kamo ćete smjestiti svoju Ružu?

Bit će na posebnom mjestu, a kao kraljicu čuvat će je vojska Porina. Najposebnije mjesto ipak je moje srce, a Večernjakova ruža svakako ima istaknuto mjestu u njemu.

Lani ste kazali da nećete više nuditi svoje albume na nominaciju za Porin dok se ne promijene neke stvari u organizaciji. Što bi se po vama trebalo promijeniti?

Nisam ja taj koji će bilo što mijenjati. Ipak, isto tako dobro znam što hoću i što neću.

Rekli ste i da mislite da niste podobni. Mislite li da je zaista nekima problem s kim surađujete?

Trudim se ne misliti o tome voli li me netko ili ne. I nadalje ću surađivati s onima s kojima se osjećam dobro.

Posljednjih mjeseci niste mirovali, nego radili na novim pjesmama. Izašla je pjesma “Dom”, koju ste izveli vi i Stole. Zanimljivo je da je ideja potekla od vaše supruge Dubravke, koja je željela potaknuti ljude da ostanu u svojim zemljama. Nekako se to sad i poklopilo s izolacijom proteklih mjeseci...

Moja je supruga jako osjetljiva po mnogim pitanjima koja se tiču problema vremena u kojem živimo, a posebno kad je riječ o budućnosti naše zemlje, za koju su mnogi dali svoje živote da bismo mi živjeli u njoj, ali ne i životarili. Ovo je bio pokušaj da glazbom potaknemo sve na razmišljanje o ovom problemu i da pokušamo svi biti odgovorniji, kako bi nam u budućnosti bilo bolje.

Glazbu je pisao Guido Mineo, koji je autor nekih od vaših najuspješnijih pjesama, pogotovo onih na albumu “Ljubav i bol”. Postoji li neka formula uspješne suradnje s Guidom?

S Guidom se nikada ne zna. On je pravi umjetnik.

Kako će izgledati ostatak albuma i kad ga možemo očekivati?

Trenutačno ne idem toliko daleko. Moja ekipa i ja nismo opterećeni rokovima, velikim planovima. Nemamo ništa određeno i nema žurbe. Najbolje je ići korak po korak, onda i konačni rezultat bude najbolji.

Nedavno ste na društvenim mrežama izazvali dosta rasprave zbog stava o 5G mreži i cijepljenju. Što vas je motiviralo da pokrenete i Facebook-grupu? Što kažu ljudi koji vam se javljaju?

Sve što ljudi pitaju ili ispovijedaju svoja loša iskustva sa zdravljem svoje djece i dalje ću prenositi i artikulirati. Jednostavno osjećam potrebu upozoravati na neke stvari i stigmatiziranja u društvu. Svi smo rođeni sa slobodnom voljom i toga ću se držati do kraja, koliko god neki izokretali moje riječi u pokušaju da me se napravi ludim ili glupim. To je najmanje što mogu i što želim učiniti za te obitelji, ali i za sebe. Što se tiče 5G, tek ću kratko reći da mi je i 4G dovoljan i da me ne interesira nikakav 5G!

Jesu li vas zvali da se pridružite nekoj listi na sljedećim izborima. Biste li se uopće politički aktivirali?

Zvali su me i zovu u razne stranke, ali trenutačno mi to nije opcija i, ako se odlučim na taj korak, svi ćete saznati na vrijeme.

Nedavno ste na društvenim mrežama prozvali vlast zbog onog što se događa bolesnoj djevojci Eni Šarac?

Kao neovisan građanin prozivat ću koliko god budem imao snage. To je najbolji i jedini ispravan način da se barem nešto čuje. Ne mogu ostati imun na nepravdu.

Vaš kolega Miroslav Škoro postao je lider Domovinskog pokreta, a na listi je okupio i neke ljude iz svijeta šoubiznisa. Kako gledate na to?

Kolega Škoro najbolje zna što mislim o politici i o njegovu djelovanju, a svi mi koji smo iz nepolitičkog svijeta možemo progovarati o svim problemima koji tište krhke i ugrožene građane kao i nas same, a to se zove sloboda govora informiranja i na kraju sloboda odluke.

Turska nacionalna televizija nedavno je emitirala film o vašem glazbenom putu. Kako se dogodila realizacija te emisije i jeste li zadovoljni njome?

To je samo početak jedne divne suradnje koja će, nadam se, prema planovima biti okrunjena velikom turnejom s turskim orkestrima i širom cijele Turske. Kada su me prvi put kontaktirali, bio sam iznenađen. U svakom slučaju počašćen sam biti u društvu svjetskih zvijezda koje su već gostovale u istim emisijama, a o nastavku i proširenju suradnje da i ne govorim.

U karijeri ste doživjeli puno zanimljivih stvari. Jeste li možda razmišljali da izdate biografiju?

Tko zna? Za sada nisam razmišljao, ali mnogi su zainteresirani pomoći u realizaciji i knjige i filma svjesni mog životnog puta i scenarija. Za sve ima vremena.

Vaša publika ove se godine veselila velikom koncertu u Areni, koji se trebao održati dan prije vašeg 51. rođendana. Što mislite kad će se ova situacija razriješiti, kad ćemo vas ponovno moći gledati na koncertu?

Što prije, to bolje. Za sada imam spremnu dasku za surfanje na drugom COVID-19 valu koji najavljuju. Nadam se ipak da će more naše zemlje i našeg zdravlja ostati mirno i bez valova te da ćemo se napokon vratiti starom normalnom, a ne živjeti novo normalno.