Tko je zgodna brineta koja je osvojila Nadalovo srce? Zbog veze s tenisačem bila je prisiljena dati otkaz

Jedan do najboljih tenisača na svijetu, Rafael Nadal, danas će izreći sudbonosno 'da' dugogodišnjoj djevojci Mery Perelló, znanoj kao i Xisca. Raskošno vjenčanje s 500 uzvanika održat će se u španjolskoj Mallorci, a među odabranima navodno će biti i slavni nogometaš Cristiano Ronaldo, proslavljeni košarkaš Pau Gasol i Sàez, pjevač Enrique Iglesias te tenisač Feliciano Lopez.

Svadba će se održati u luksuznoj vili u La Fortalezi. Riječ je zapravo o tvrđavi koja se prostire na 20.000 četvornih metara i posjeduje šest kuća, dva bazena, jednu malu tvrđavu i 17 soba za goste te mnoštvo popratnih sadržaja. Uzvanici će uživati u delicijama koje će spravljati čuvani španjolski chef Quique Dacosta, a poseban jelovnik spremiti će upravo za mladoženju koji će na svojoj svadbi uživati u posebnom obroku baziranom na povrću dok će se ostali gostiti specijalitetima španjolske kuhinje na bazi ribe i mesa.

Foto: Profimedia

Svi detalji same ceremonije čuvaju se u strogoj tajnosti, a svoju privatnost mladenci su odlučili sačuvati i tako što su gostima tijekom vjenčanja zabranili korištenje mobitela. Također, zabranjeno je i nadlijetanje privatnih zrakoplova, ali i upotreba dronova sve kako bi se spriječio pokušaj paparazza da snime ekskluzivne fotografije. Ako netko ipak pokuša snimiti vjenčanje iz zraka za to mu prijeti novčana kazna u iznosu od čak 30.000 do 50.000 eura. Mladenka će zablistati u vjenčanici koju je kupila u Barceloni dok će za crkvenu ceremoniju biti zadužen lokalni svećenik Tomeu Catala, inače blizak prijatelj obitelji Nadal.

33-godišnji tenisač dvije godine mlađu diplomiranu ekonomisticu zaprosio je u svibnju prošle godine tijekom romantičnog putovanja u Rim i to nakon 14 godina veze. Njihovo poznanstvo datira još i srednjoškolskih dana, a ljubav se rasplamsala tek 2005. godine. Zanosna brineta tenisača je osvojila skromnošću, šarmantnim osmjehom i damskim manirama. Oboje su po prirodi vrlo samozatajni pa su detalje svog odnosa svih ovih godina uspješno sačuvali od sedme sile i znatiželjnika.

Foto: Profimedia

Par osim ljubavi veže i posao. Od početka su zajedno u 'Fondaciji Rafael Nadal' koja nastoji pružiti šansu za život mladima diljem svijeta u kojoj Mery radi kao voditeljica projekata. Njezin pozitivan duh i empatija u kombinaciji s poslovnom sposobnosti pokazali su se kao dobitna kombinacija zbog koje ova Španjolka uživa poštovanje svih onih koji su uključeni u zakladu.

Ambicija skorašnju gospođu Nadal krasi od rane mladosti. Vrlo se brzo osamostalila i iz roditeljskog doma otišla na studij poslovnog menadžmenda u London. Pri završetku studija počela je raditi u kompaniji 'MAPFRE' koja je podržavala njezina dečka Rafaela Nadala. Sva pozornost zbog te veze bila je uprta u nju, a pritisak s kojim se tada suočavala postao je neizdrživ pa je naposljetku odlučila dati otkaz i vratiti se kući u Mallorcu gdje se zaposlila u jednoj osiguravajućoj kući.

Iako je Mery najveća podrška i najgorljivija navijačica Rafaela Nadala, zanimljivo je da ona s njim gotovo nikada ne putuje na mečeve jer, kako je pojasnila, to ne bi bilo dobro ni za nju ni za njega. - On treba prostora kada se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši. Također, on bi se tada cijelo vrijeme brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila, postojao bi veliki rizik od toga da se više ne bi ovako dobro slagali - kazala je svojedobno Mary.

Nakon vjenčanja par planira zasnovati obitelj, a Nadal ne krije kako bi se sa svojom odabranicom htio ostvariti u roditeljskoj ulozi. - Volim djecu i obiteljski sam čovjek, ali takve se stvari ne mogu predvidjeti jer je moj život određen sportom - kazao je tenisač koji bi uskoro teniski reket mogao zamijeniti mijenjanjem pelena. Sigurni smo da će se i u očinstvu snaći jednako dobro kao i na teniskom terenu.

Foto: Matt Crossick,Adam Davy/Press Association/PIXSELl