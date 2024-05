Tko je supruga legendarnog Stinga? Kao dijete doživjela je tešku nesreću od koje i danas nosi ožiljke

U Cannesu se trenutno održava 77. po redu filmski festival, a jedan od brojnih poznatih uzvanika je i britanski glazbenik Sting (72), koji je sinoć ponovno nastupio u zagrebačkoj Areni. On je glamuroznim crvenim tepihom uoči premijere filma 'Parthenope' prošetao u društvu svoje dugogodišnje supruge, glumice i producentice Trudie Styler (70).

Dvojac je spremno pozirao za objektive kamera te su cijelo vrijeme izgledali nasmiješeno i sretno, a za ovu posebnu priliku odlučili su se za usklađene modne kombinacije. Pop-zvijezda se odlučio za nešto opuštenije izdanje te je na sebi nosio hlače i sako ispod kojeg se nazirala nebesko plava košulja, dok je njegova ljepša polovica iznijela elegantnu plavu haljinu s naglašenim remenom u predijelu struka.

Bračni par zajedno je više od tri desetljeća, a njihova ljubavna priča imala je turbulentan početak. Naime, prije nego što su 1992. izgovorili sudbonosno 'da' Sting je bio u braku s Frances Tomelty, tada najboljom prijateljicom Trudie. Njegov prvi brak trajao je od 1976. do 1984., a s Frances ima dvoje djece.

Ironično, današnji supružnici upoznali su se upravo preko Frances. Styler je živjela u susjedstvu i svakodnevno provodila vrijeme u društvu Tomelty ispijajući kave i obavljajući zajedničke kupovine. Nakon niza godina poznanstva, između glazbenika i glumice javlja se ljubavna kemija koja se održala sve do danas. U vrijeme početka afere koja se pretvorila u 32-godišnji brak Stingova tadašnja supruga tek je rodila. Samo godinu dana nakon što su član benda The Police i Trudie oslužbenili vezu na svijet je stiglo njihovo prvo dijete, ona ga je pratila na glazbenoj turneji, a on se i službeno razveo od bivše žene.

- Nijedno od nas nije ponosno na situaciju koja se jednostavno dogodila. Voljeli smo jedno drugo, vjenčali se i dobili još djece, to je naša priča - priznala je jednom prilikom Trudie. Par danas ima četvero djece - Brigitte Michael ‘Mickey‘, Jakea, Eliot Paulinu i Giacoma Lukea.

Tijekom vlastitog djetinjstva Styjer je preživjela nesreću koja se lako mogla pretvoriti u tragediju. Naime, u dobi od dvije godine udario ju je i prevrnuo kamion, zbog čega je na licu zaradila ožiljke koje nosi i danas. Osim zadirkivanja od strane vršnjaka, mlada Trudie morala se podvrgnuti nizu operacija, a kasnije je za Belfast Telegraph otkrila da je cjelokupna situacija ostavila posljedice na njeno samopouzdanje.

- Ožiljci na licu oduvijek su mi davali osjećaj da nisam baš privlačna osoba. Uvijek sam bila nesigurna u sebe, u svoje lice, otvorila se režiserka. Utočište je pronašla u odnosu sa Stingom. Na svečanost vjenčanja mlada je stigla jašući konja kojeg je mladoženja držao za uzde, a na sebi je imala zlatnu Versace haljinu.

- Ljudi me pitaju kako to da vam brak tako dugo traje, a ja im odgovaram - pa, to je zapravo neka vrsta čuda, ali mi ga ne uzimamo zdravo za gotovo. Ljubav je strast, ali jako je važno da vam se osoba sviđa i da vam se sviđa biti u njezinu društvu. Zbog toga ljubav dulje traje. Može se balansirati oboje i smatram da je to jako važno. Vjenčajte se za svog najboljeg prijatelja ili prijateljicu - ispričao je Sting tajnu njihove dugovječnosti.

