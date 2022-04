Tko je Georgina? Na posao je odlazila autobusom, a Ronaldo je po nju dolazio Bugattijem

Nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova djevojka Georgina Rodriguez podijelili su tužnu vijest da im je preminuo novorođeni sin. Vijest je rastužila brojne obožavatelje nogometaša koji su s nestrpljenjem čekali rođenje blizanaca. Georgina je nosila djevojčicu i dječaka, no dječak je preminuo nakon rođenja.

Inače, krajem siječnja na Netflixu je izašao mini dokumentarni serijal "Ja sam Georgina" koji u šest nastavaka od pola sata prikazuje luksuzni život Georgine Rodríguez i Cristiana Ronalda. Mediji su za romansu Ronalda i Georgine doznali u drugoj polovici 2016. godine, a par se prvi put u javnosti pojavio u siječnju 2017.godine na dodjeli Fifinih nagrada.

Bez majki

Jedina informacija koju su mediji tada imali o Georgini je bila činjenica da se s Ronaldom upoznala u Guccijevoj trgovini gdje je radila kao prodavačica. Gledatelji su očekivali kako će u ovom serijalu saznati malo više o Georgini, o njezinim roditeljima i podrijetlu ali te informacije je u ovom serijalu dala na kapaljku. Obožavatelje je upoznala sa svojom sestrom Ivanom i u jednom od nastavaka sestre su posjetile gradić Jacu u kojem su odrasle i gdje je Georgina kao djevojčica pohađala plesnu školu. U toj epizodi sestre Rodríguez prisjećaju se djetinjstva i spominju mamu te u jednom trenutku Georgina kaže kako joj nedostaje da nazove mamu ili tatu, ali ne otkriva detalje svog odnosa s obitelji. Pred kamerama je kasnije ispričala kako joj je otac preminuo od posljedica srčanog udara, ali preskače ružni dio obiteljske povijesti i činjenicu da joj je otac završio u zatvoru zbog trgovanja drogom te je nakon odslužene zatvorske kazne protjeran iz Španjolske i vratio se u Argentinu.

Foto: Reuters/Pixsell

Njezina mama kao ni Cristianova mama ne pojavljuju se u ovom serijalu, ali zato gledatelji imaju dobar uvid u glamurozan i luksuzan život koji sada vodi Gerogina koja neprestano ponavlja kako ne želi zaboraviti od kuda je došla i kako je prije živjela. Priča tako kako je na početku veze s Cristianom na posao dolazila autobusom a na kraju radnog dana Ronaldo bi po nju došao svojim Bugattijem. Otvorila je kamerama i vrata svog doma u kojem su živjeli u Torinu, pokazala je i vilu koju imaju u Madridu, privatni avion, jahtu, bogat vozni park, kolekcije skupocjenih torbica i odjeće....U blagodatima tog života uživaju i njezini prijatelji pa je nekolicinu njih pozvala na Ronaldovu jahtu u Monte Carlu, daruje ih vrijednim poklonima poput dijamantnih prstena, brendirane odjeće...U serijalu Georgina želi pokazati kako nije dokona kućanica koja uživa u bogatstvu svog partnera, s kojim od prije ima i kćer, a majka je djeci koju su Ronaldu rodile surogat majke, i pokazuje svoju humanitarnu stranu posjećujući udrugu Nuevo Futura gdje se djeci bez roditeljske skrbi donosi Nike tenisice i video pozivom im omogućuje da upoznaju Ronalda.

Stil života

Georgina je javnosti htjela pokazati kako nije samo lijepa žena nogometaša koja živi privilegirano, htjela je pokazati svoju empatiju, majčinsku predanost i ljubav prema obitelji, ali djeluje da gledateljima nije baš dobro upakirala tu priču. Iako je Netflix imao velika očekivanja od dokumentarca, publika je ostala razočarana i na IMDB-u od mogućih deset ovaj serijal o Georgini ima ocjenu 3,8. Publika ne skriva svoje razočaranje i veliki broj gledatelje na IMDB-u ovom je serijalu dao jedinicu. "Mislim da ona ne zaslužuje dokumentarac, jer ona je zapravo nitko. Razumijem da je ona Ronaldova djevojka, ali u toj priči Cristiano je slavna osoba i on naporno radi da bi si priskrbio novac koji može trošiti. Stil života kakav ona prikazuje isti je kao i kod Kardashianki. Ona ne radi ništa, domaćica je koja troši novac na skupe torbice, to me uopće ne zanima", piše u jednom komentaru. Ni ostali komentari ne idu u prilog Georgini i mnogi su očekivali kako će vidjeti priču o njezinu teškom odrastanju, ali taj dio je izostao. "Nisam siguran sviđa li se ikome ova razmažena dama koja nosi Gucci. U ovom dokumentarcu nema ništa zanimljivo. Ovaj serijal samo pokazuje koliko je ovo plitko, površno i koliko je bilo nepotrebno snimiti ovo. Podsjeća me na Kardashianke... tisuću puta bih više cijenio kad bi Netflix napravio još jednu emisiju o Ronaldu jer on je taj koji ima puno toga ponuditi... Molim vas, prestanimo ljude poput nje činiti važnima", neki su od komentara razočaranih gledatelja.

Foto: Instagram

VIDEO: Netflixov dokumentarac o Ronaldovoj Georgini ima najgore ocjene publike

