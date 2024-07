Tihomir iz 'Braka na prvu' pratiteljici otkrio koji mu je sada ljubavni status, a evo i što danas radi

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Tihomir Tomašić nije uspio pronaći ljubav u showu, no nakon što je sudjelovao u ovom realityju postao je zvijezda na društvenim mrežama, a njegove objave oduševljavaju pratitelje. Nedavno je objavio jedan status koji su komentirali mnogi njegovi pratitelji, a otkrio je i koji mu je sada ljubavni status.

"Lako me je voljeti, jer kad volim onda volim. Lako me je pobijediti kad igram fer. Lako me je slagati kad sam iskren. Ali neću mijenjati ništa.... jer ja sam JA, a ti budi i dalje TI", napisao je tada Tihomir, a u komentarima mu se brzo javila jedna pratiteljica. Pitala ga je je li još samac. "Ne, nisam samac nego sretno solo. Razlika je", odgovorio je, a to se svidjelo njegovim pratiteljima. "Tako je, dobro si odgovorio", komentirala je jedna pratiteljica ovog bivšeg kandidata 'Braka na prvu'.

Ranije je u intervjuu za RTL.hr podijelio neke detalje o svom životu. - U toj godini kada smo snimali 'Brak na prvu' bila je godina u kojoj sam se nakon totalnog poslovnog, privatnog i zdravstvenog sloma opet vratio u život. Uzeo si godinu dana pauze i odlučio sebi ispunjavati sve želje za koje nisam imao vremena u posljednjih dvadeset godina. Po prvi put u životu sam pratio isključivo svoj osjećaj pa neka me vodi gdje me vodi i tako je između ostalog pala i odluka da sudjelujem u tom showu. Mislio sam si, ako mi univerzum nudi da sudjelujem u tome onda i univerzum zna sto radi. Na kraju je taj show bio prekretnica u mom životu. Znaš ono kad povučeš crtu svog prijašnjeg života i kreneš sasvim ispočetka i ostaviš onu staru osobu iza sebe. Sada, dvije godine nakon snimanja, posložio sam si život upravo tako kako ja želim. Ništa više ne radim što sam radio prije mog kraha, izumio sam se kompletno na novo. Novi ja, novi posao, novi ljudi, nova okolina,.novi način kako živim život. Taj show je bio okidač koji mi je bio potreban da punom snagom krenem dalje. Sve je moguće, svi mi možemo okrenuti nešto loše u nešto dobro. Samo treba imati hrabrosti donositi svoje odluke, napraviti taj prvi korak i onda nikako ne stajati - rekao je.

Izjavio je kako nikada neće odustati od ljubavi. - Nikad neću odustati od ljubavi. Ljubav je smisao života, da je nema, ni nas ne bi bilo. Ništa na ovom svijetu ne bi imalo smisla. Čudno mi je kad ljudi pričaju da više ne vjeruju u ljubav samo zato jer su se razočarali ili ih je netko razočarao. Treba shvatiti da ljubav s time nema veze, imaju veze samo naše krive odluke, naša prevelika očekivanja i jednostavno nesreća sto su naletjeli na neku budalu koja ne zna kako se voli. Pa što onda? Obrišeš nos i ideš dalje. Ljubav ima puno lica, nije samo ona između žene i muškarca. Dobivam je kroz moju djecu, roditelje pa i kroz ove divne ljude koji me prate i pišu predivne poruke i komentare.

Otkrio je i da ima novi posao više od godinu dana. - Imam više od godinu dana novi posao. Presretan sam kako mi se sve posložilo u životu i samo je dokaz više da treba stvari mijenjati ako ne valjaju i da se hrabrost uvijek prije ili kasnije isplati. Zahvaljujući mojoj odluci da izlazim nakon 28 godina iz stare firme, otvorila su mi se nova vrata. Danas sam generalni zastupnik jake slovenske tvrtke za cijelu Njemačku koji su ušli prošle godine na njemačko tržište. I odlično mi je. U mogućnosti sam putovati po cijeloj Njemačkoj, ali i puno raditi kod kuće. Što je najvažnije, mogu dosta vremena provoditi sa svojom djecom. Dakle, savršena kombinacija za svakog strijelca. Volim što radim i to jedan od temelja za svaki sretan život.

