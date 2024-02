Tiago o medenom mjesecu i odnosu s Tinom: 'Dogodila se nepotrebna drama'

Tina i Tiago par su sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji je možda i najviše kliknuo od svih. Na vjenčanju je bilo veselo, a na medenom mjesecu također. Tu su već počeli primjećivati prve razlike u karakteru, ali i sličnosti. Dogodila se i prva svađa budući da je Tina smatrala kako Tiago ima neprimjerene komentare, a koji se tiču intimnosti. Tiago je za RTL.hr koemntirao njihov odnos.

- Naš je medeni mjesec počeo odlično. Bilo je divno iskustvo bolje upoznati jedno drugo u okruženju iz snova, što je tu čaroliju učinilo još većom. Stvari su krenule nizbrdo nakon što je čula što sam izjavio na neka produkcijska pitanja - spomenuo sam kako znam da ona o meni misli pogrešno, ali da ni ja ne mislim savršeno o njoj. Nakon toga postala je jako obrambena i nije joj bilo zabavno čuti moje komentare, kazao je i objasnio koji su je komentari povrijedili.

- Ponovio sam više puta da znam da me ljudi pogrešno shvaćaju po mnogim aspektima, kao način na koji šalim i budem topao na početku veze. To može biti komplicirano ovdje u Europi, pogotovo u svježoj vezi, ali to su sve kulturalne razlike, što bi ona shvatila kad bi me bolje upoznala. Zapravo ju je zasmetalo što sam spomenuo da sam i ja pročitao nju te da se i meni čini kako i ona ima mnogo reed flags, možda ne tako 'vidljivih' kao što su moje, pa je smatrala da je ne poštujem jer ne mogu to izjaviti, a da je ne poznajem dobro, kazao je i dodao kako je njihov odnos izazovan jer su oboje tempirane bombe.

- Teško je reći da sam zaljubljen tako rano, ali rekao bih da je definitivno postavila temelje za to. Možda u skorijoj budućnosti, kazao je i komentirao doživljavaju li ga žene kao privlačnog muškarca.

Ne želim zvučati umišljeno, ali tako je bilo u Brazilu, Njemačkoj, Italiji, Danskoj i ovdje. Možemo reći da većina žena smatra da sam privlačan, ne sve, naravno. Na prvi pogled ta je privlačnost obično povezana s tim što sam rođen i odrastao u Curitibi sa snažnom južno-brazilskom kulturom (mješavina Južne Amerike i Europe).

