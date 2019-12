The Grand Tour sezona 4 – Clarksona, Hammonda i Mayja maknuli iz automobila

Najavili su da neće više biti šatora, odnosno dijelova iz studija. Nego će snimati samo specijale. OK, dobro. I specijali su bili jako zanimljivi, sjećam se još onoga iz Top Geara po američkom Jugu. I dalje će to biti auti, pa sve u redu. A možda specijal bude ispresijecan onim klasičnim rubrikama po stazi, kraćim testovima i tako to. Osim što – nije. Kultni je trojac, nadamo se da je po zamisli Amazonovih producenata, uspio napraviti nemoguće – snimiti emisiju o automobilima bez automobila. Točno tako, tko je pogledao prvu epizodu koja je stigla jučer, vidio je kako sat i pol vremena The Grand Toura ni u jednom trenutku nema kadar kotača, odnosno automobila koji vozi netko od njih trojice. Umjesto toga, oni voze nekakve brodice po Kambodži i Vijetnamu, po delti Mekonga, dakle, nastojeći uz to bivati duhovitima. Krajnje bezuspješno, jer njih su trojica izrasli na automobilima, lišiti ih kotača znači riješiti ih i njihova duha. K tome, delta Mekonga, odnosno cijeli taj dio Azije ima prekrasnih dijelova, poput zaljeva Ha Long, recimo. Ma kakvi, idemo radije po mulju velike rijeke, bez neke jasne priče o tome zašto smo uopće tamo. I pri tome još pričajmo ratne pričice iz američke 'herojske' povijesti u tom dijelu svijeta. A njih trojica su, podsjetimo, Britanci. Sve zajedno je neviđeno dosadno, bezlično i neduhovito. Bez zvuka motora to naprosto nema veze s ničim, a kamoli s nekadašnjim Top Gearom. Amazon nije nikada dao, barem koliko ovaj autor zna, brojke korisnika koje je dobio s The Grand Tourom kao niti koliko je korisnika pogledalo barem neku epizodu serije. Prema ovome, sasvim se čini kako te brojke i nisu sasvim sjajne, jer ovakav zaokret je naprosto prevelik da bi bio slučajan. Nešto govori i to da Clarkson vodi kviz Tko želi biti milijunaš na ITV-u. Nije sasvim jasno niti kako je Jeremy Clarkson na ovo pristao, nije da čovjeku nedostaje novca, pa da je zbog toga, a nije baš niti toliko blesav da ne zna kako van kabine automobila on zapravo vrijedi jako malo. Odnosno, nimalo jer opus mu se u posljednje vrijeme sveo na vrijeđanje Grete Thunberg iako je u međuvremenu gotovo za 180 stupnjeva promijenio mišljenje o klimatskim promjenama, pa sada priznaje da se, eto, nešto ipak događa. Svesrdno se nadamo da će sljedeće epizode imati neki automobil, a ne nekakvo planinarenje ili nešto slično na što The Grand Tour asocira daleko prije nego što podsjeća na automobile.