Teško je pronaći riječi kojima bi se za 'Ljubav je na selu' sročila pokuda kakvu zaslužuje

Ljubav je na selu // RTL - PET KAKTUSA

Ovogodišnja sezona “Ljubavi na selu” dogurala je već do druge polovice pa bi bilo u redu da se i na tu emisiju osvrnemo. A zašto nije na red došla ranije? Vrlo jednostavno… jer je teško nakon 15. sezona pronaći riječi kojima bi se za ovaj show sročila kritika, odnosno pokuda kakvu zaslužuje. Štoviše, i dalje tih riječi nema pa će stoga “LJNS” danas dobiti - pohvalu. Jer da je emisija “trash” - to već znamo. Da se takvi i slični showovi s vremenom degradiraju - očito je. Da se u prvi plan namjerno guraju kontroverzni kandidati - i to je već svima poznato. Da je tek manji broj kandidata u tom showu zbog ljubavi na selu - o tome bruje i ptice na grani. Ali tko zapravo kaže da je to poanta? Ima li još uopće idealista koji smatraju da bi RTL-ovi showovi trebali biti pristojan sadržaj zabavno-edukativnog karaktera bez ekscesa i vulgarnosti?

“Ljubav je na selu”, “Brak na prvu”, “Gospodin savršeni”, “Big Brother”, “Večera za pet” (a možemo tu dodati i serijale poput “Krv nije voda” i “Krim tim 2”) su zapravo do savršenstva doveli ono što zapravo jesu, a to je jeftina zabava koju pokreću najniže strasti i humor zbog kojih bi nam trebalo biti neugodno, a ipak se ponekad ulovimo da nešto od toga slučajno “uhvatimo u prolazu”. Baš je na tome RTL praktički izgradio brend pa na društvenim mrežama postoje stranice koje prate isključivo gafove iz navedenih emisija, ovisno o tome kako je koja aktivna. Glupost (nazovimo stvari pravim imenom) je, ne lažimo se, glavni adut tih emisija pa nije pogrešno zaključiti da bi se prigovoru kako “LJNS” nije dovoljno sofisticirana emisije zbog njegove uzaludnosti i sam Sizif nasmijao. Ne, “Ljubav je na selu” nije oličenje dobrog ukusa, ali to nije niti razlog zbog kojeg postoji jednako kao što se u fast food restoranima ne poslužuje blanširana blitva, niti se u klubovima u dva ujutro pušta klasika. “Guilty pleasure” je izraz koji se u engleskom koristi za nešto u čemu čovjek povremeno uživa iako je svjestan da bi mu zbog toga trebalo biti malo krivo jer nije riječ o najvišim standardima. E pa u toj kategoriji “LJNS” odnosi pobjedu i ponosni buket od pet kaktusa, jer bilo što manje od toga bi zbilja bila uvreda.

Foto: RTL

Eto, tko želi malo sofisticirane zabave može okrenuti na Novu TV gdje je cijeli nedjeljni prime-time posvećen plesu i glazbi. Sreća da postoje emisije poput te koje pokazuju da se gledatelje može privući i bez buketa kaktusa jer činjenica je da publika češće i veoma svjesno bježi u sferu “trasha” (suprotno popularnom mitu, nitko je na to ne tjera). No, "Ples sa zvijezdama" je zbilja dobar primjer kako promovirati nešto zanimljivo pa i edukativno uz postizanje velikog interesa. Pritom se Nova TV izrazito trudi angažirati gledatelje pa tako ovog tjedna treba pohvaliti njihovu novu ideju da gledatelji putem aplikacije glasuju koji će ples koji par idućeg tjedna plesati. Sasvim nova razina angažiranja publike koju moderne tehnologije omogućuju baš je odlična ideja!

Foto: Nova TV

Superpotjera // HRT1 - ČETIRI RUŽE

Idemo dalje s pozitivnim sadržajem na koji se također može prebaciti program. Krenula je “Superpotjera”, novi format popularnog televizijskog kviza i odmah pokupila niz pohvala, što je izrazito neobično s obzirom da publika promjenu voli samo u teoriji. U praksi je pak većinom zgrožena bilo kakvim novitetima koji previše odstupaju od poznatog. No, u ovom slučaju je dobitna kombinacija što je “Superpotjera” zadržala isti osjećaj i istu atmosferu originalnog koncepta, ali ga je sada prezentirala puno dinamičnije. Također, treba dodati kako je izrazito zanimljivo gledati lovce koji moraju prestati biti vukovi samotnjaci i naučiti funkcionirati u čoporu što je već u prvim emisijama omogućilo natjecateljima da odu kući sa sasvim solidnim iznosima, što je uvijek gušt vidjeti.

Foto: HRT

Svijet klasike: Berlinska filharmonija u Zagrebu // HRT 3 - DVIJE RUŽE

Za prigodan kraj ove televizijske kritike treba pohvaliti treći program HRT-a na emitiranju koncerta Berlinske filharmonije u Zagrebu i to ne samo zbog postizanja balansa na malim ekranima nego uistinu i zbog jako dobrog pristupa ovom događaju. Ne kreće se odmah sa samim koncertom, nego je prije emitiran dobar uvodni prilog iz KD Lisinski s nizom izjava i osvrta na rad filharmonije.

Foto: HRT

