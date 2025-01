Taylor Swift postaje hrvatska snaha? Doznali smo po kome Travis Kelce ima naše korijene

U 48. GODINI

Preminuo Jeff Baena, redatelj i suprug poznate glumice

Baena je 2011. godine započeo vezu s glumicom Aubrey Plaza, koja je kasnije postala njegova česta suradnica na filmskom platnu. Par se vjenčao 2020. godine tijekom pandemije, što su javno objavili tek u svibnju 2021. Plaza je glumila u nekoliko njegovih filmova, uključujući "Life After Beth" i "The Little Hours", što je njihovu profesionalnu i privatnu vezu učinilo još posebnijom.