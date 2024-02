Tamara je gošće oduševila večerom, a na kraju ih je iznenadila s poznatim gostom - glazbenikom

Poduzetnica Tamara Tomić iz Fužina ugostila je protukandidatkinje drugog dana 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je maksimalnih 40 bodova! "Dajem 10, sve je bilo fenomenalno", komentirala je Tatjana. "Nemam nijednu zamjerku, +10", dodala je Dora. "Večera je bila odlična, izula me iz ovih peta", zaključila je Alma, a složila se i gospođa Ljubica! Pripravu večere Tamara je započela desertom naziva 'Infinity'. Iza tog naziva skrivao se tiramisu u čaši, kojim je odlučila zadiviti svoje protukandidatkinje. Upravo je na svoje slastice najponosnija, no ponos je osjećala i nakon priprave predjela i 'Šumskih patuljaka'.

"Da ne bi bile gljive, kakvo bobičasto voće? Nemam pojma", Ljubica se zapitala. Tatjana je ocijenila da bi u predjelu mogli biti vrganji s jajima. Tamara je, pak, spravila salatu od jaja, gljiva i štrudlu od vrganja. Za kraj - glavno jelo 'Šumska bajka'. "Vidi se da je naša Tamara zaljubljenica u goranske šume", komentirala je Dora naziv glavnog jela. Gulaš od jelena i pečeni njoki posljednje je čega se Tamara pripravila prije dolaska djevojaka na večeru.

U odličnom raspoloženju, dame su stigle pred Tamarin dom, a ona ih je dočekala prigodnim aperitivima - šljivovicom iz Slavonije! "Domaćica je na aperitivu bila malo povučenija", komentirala je Alma. "Mogla je bar još jedno piće ponuditi", dodala je Ljubica. "Šljiva mi je u top 5 omiljenih pića", zaključila je Dora.

Uskoro je ekipa sjela za stol pa je Tamara poslužila predjelo - 'Šumske patuljke'. "Predjelo je izgledalo zanimljivo, jako je lijepo to servirala", komentirala je Dora. Pohvalila je izgled predjela i Alma, a Tamarino predjelo svidjelo se i Ljubici. "Predjelo je bilo fenomenalno, nisam jela nikad štrudl s vrganjima, ali sada sam dobila jelo koje ću spremati", zaključila je Tatjana. Dame su pohvalile predjelo, a potom je uslijedio gulaš od jelena. Šumska bajka' stigla je u vidu jelena i lovačkih njoka te domaćeg kruha. "Izgled je bio jednostavan, ali nikakva zamjerka", ocijenila je glavno jelo Alma.

Djevojke su se oduševile glavnim jelom. "Izgled vara, za Tamaru smo mislile da možda neće biti na nekom nivou, no napravila je super večeru", komentirala je Tatjana. "Okus je bio fenomenalan", zaključila je Tatjana. Stigao je desert kojim se nadala osvojiti ekipu do kraja. "Ovo je bilo malo drugačije i zato je baš bilo super", komentirala je Alma. "Omjer sastojaka je bio savršen", dodala je Dora. "Možda malo presladak, nedostajala mi je kava za koju je Tamara rekla da ju ne stavlja previše", komentirala je Tatjana. "Sve se počistilo, nemam što reći", zaključila je Ljubica. Uz prigodne, ručno rađene poklone, Tamara je večer privela kraju - no ne bez divnog iznenađenja.

Dražen Turina Šajeta sa svojom prijateljicom Kristinom zapjevao je pjesmu koju je skladao baš za Tamaru, prepjevavši svoj kultni hit. Dame su se digle na noge, a potom pohvalile i njegove rime. Šajeta je oduševio dame, a gospođa Ljubica otkrila je da je Dražen njihov goranski zet! Slavni glazbenik bio je idealan kraj savršene večere.

