Tajči objavila neviđene fotografije iz prošlosti i sinu posvetila emotivnu objavu povodom rođendana

Nekoć velika domaća zvijezda, Tatjana Matejaš Tajči na vrhuncu slave ostavila je domovinu i sreću potražila u Americi gdje živi sa trojicom sinova za koje uvijek naglašava da su oni njezin najveći uspjeh, a sada je njezin sin Dante proslavio 21. rođendan.

-Od tada do danas postoji 21 godina, bezbroj trenutaka ljubavi, sreće, smijeha i čiste magije, milijuni zagrljaja i tisuće uspavanki. Bilo je tu suza i boli i oproštaja i boli u srcu i utješnih, iscjeljujućih poljubaca- napisala je Tatjana uz do sada javnosti nepoznate fotografije koje je objavila.

Osim Dantea ima još dva sina, Evana i Blaisea koji obožavaju Hrvatsku i uvijek se vesele dobroj hrani, baki i moru.

-Jednog dana, kad budem imao obitelj i djecu, pokazat ću im predivne plaže i mjesta gdje je odrasla moja mama. To su najljepše plaže na kojima sam ikad bio, a bio sam na mnogo američkih plaža. Ne mogu se usporediti s hrvatskima- ispričao je jednom prilikom Dante koji studira Virtual and Immersive Reality na Savannah College of Art and Design. Inače, Dante je ilustrirao i omotnicu knjige "(ne)Slomljena" koju je njegova majka objavila u siječnju.

Podsjetimo, Tatjana je ove godine nakon duljeg vremena ponovno posjetila Hrvatsku. Najviše joj nedostaje mama, s kojom je svakodnevno u online kontaktu, a svaku prigodu nastoji iskoristiti za posjet svojoj zemlji. Tako je bilo i sada kada je nakratko boravila u Hrvatskoj kako bi snimila emisiju za serijal Tončice Čeljuske “U svom filmu”.

- U Hrvatskoj nisam bila od listopada 2019. Toliko sam se veselila majci da su svi moji prvi dojmovi vezani uz nju – cijeli grad mi se čini toplim, dragim, mojim. Najviše mi je nedostajala majka, obitelj i dragi ljudi. I premda nisam mogla u Hrvatskoj dulje ostati, bilo mi je važno da ih barem na trenutak zagrlim, rekla je tada.

