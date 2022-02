Suzana Mančić: On je dio mog života koji niti mogu niti želim izbrisati

Najpopularnija loto djevojka Suzana Mančić u sretnom je braku s grčkim poduzetnikom Simeonom, a prvi put se udala 1898. godine za Nebojšu Kunića s kojim ima dvije kćeri. Iz tog braka nema previše lijepih uspomena jer ju je bivši suprug često omalovažavao i kako je jednom prilikom rekla, govorio je da ga nije vrijedna. Iz tog braka izašla je s manjkom samopouzdanja i depresivna i u jednoj emisiji nedavno je ispričala nešto više o svom razvodu.

- Muž i ja smo, jednostavno prestali razgovarati. Između nas je zavladala tišina i počela se razvijati distanca. Čujem se sa njim bez obzira na to što smo se odavno rastali. Nikada se nismo svađali, naš razvod je protekao u miru i mislim da je tako trebalo biti. Natalija i Teodora se redovito čuju s ocem, nijednog trenutka nisam utjecala na to da na bilo koji način narušim njihov odnos. Ne spominjem ga često u javnosti, jer on ima svoj život. On je dio mog života koji niti mogu niti želim izbrisati - prenosi Dnevni avaz.

Njezin drugi brak je brak na daljinu jer Suzana živi u Beogradu, a njezin suprug je u Grčkoj. - Mi smo 21 godinu skupa, ali ne živimo zajedno. Da živimo zajedno iskre bi frcale, ali bi našli načina da se pomirimo, barem se nadam. Ovako funkcioniramo odlično - rekla je Suzana Mančić u jednom intervju nedavno.

