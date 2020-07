Supruga našeg glumca podijelila potresno iskustvo: Jecam kao luđakinja. Ne mogu to zaustaviti

Supruga našeg glumca Amara Bukvića, Alma podijelila je potresno iskustvo iz bolnice koje je nedavno doživjela. Alma se osvrnula na najnoviju odluku Stožera koju je nedavno podijelio ministar zdravstva Vili Beroš a riječ je o tome da je ekspertna skupina zaključila da posjete djeci u bolnici treba omogućiti na 15 minuta.

"Jutro, 8:30, prazan teretni lift, idem po nalaze. Pritisnem gumb. Kat III. Za mnom ulaze 3 doktora/sestre gurajući veliki mobilni krevet. Ali nešto je drugačije. Krevet ima rešetke sa strane. " započela je Alma svoju objavu.

"Čekaj, pa to je jedan veliki kinderbet. Naginjem se preko njihovog ramena. Ovako visoka vidim sve kao na pladnju. Unutra leži maleno dijete, mlađe od dvije godine. Dižem pogled. Mama mu ostaje ispred lifta. Uplakana. Vrata se zatvaraju. Dijete se diže na noge. Vrišti iz petnih žila. Mama, mama, mamaaaaaaa!!!! Prikopčano na sto kabelčića po sebi. Trga se. Ja hvatam zrak. Gušim se. Vidim Amal u tom krevetu. Zemljo otvori se, molim te! Vožnja od prizemlja do trećeg kata nefrologije bila je najduža vožnja u mom životu! 20 sekundi dugih kao cijela jedna vječnost. Uz plač i krikove tog malog djeteta. Otvaraju se vrata. Držim zrak u sebi. Ne dišem. Izlaze van! Ostajem unutra. Hvatam zrak. Ali. Iz mene izlazi jecaj. Vraćam se natrag. Dolje u hodnik. Jecam kao luđakinja. Ne mogu zaustaviti to iz sebe. Vraćam se u auto. Dolazim doma. Otac me pita, a nalazi? Koji nalazi mislim si. Kažem nisu još, sutra će biti gotovi. Sutra ću stepenicama. To je jedino sigurno", napisala je PR stručnjakinja i nastavila:

Foto: Instagram

"Ova žena je tada, vrlo vjerojatno, morala svoje dijete napustiti samo nakratko kako bi 'odradilo neke pretrage'. Ili na operaciju. Suze te žene pred mislima su mi svih ovih dana kad čitam kako roditelji bolesne djece ne mogu ići niti u posjetu, a po novome, od danas, mogu samo po petnaestominutni zagrljaj i utjehu. I sebi i njima. Pitam se gdje to živimo, kakav je to srednji vijek u koji smo zakoračili u 2020., u kakve se to životinje pretvaramo.

Sve dječje suze svijeta želim da se sruče u snove ekspertne skupine za procjenu ovog sranja. Suze za njihovo dobro. Ova je godina dosegnula potpuno novu razinu besmisla", zaključila je.