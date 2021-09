Sudac donio odluku o oporuci princa Philipa, prvi put nakon više od stotinu godina pokrenuo je ovaj proces

Oporuka britanskog princa Philipa, vojvode od Edinburgha, ostat će tajna najmanje 90 godina radi zaštite "dostojanstva i položaja" kraljice, odlučio je sud. Riječ je o tradiciji dugoj više od stoljeća, s obzirom na to da se nakon smrti člana britanske kraljevske obitelji od sudova traži da zapečate njihove oporuke, piše BBC.

To znači da, za razliku od većine oporuka one nisu dostupne javnosti. Nakon 90 godina održat će se privatni proces na kojemu će se odlučiti može li se oporuka otpečatiti. Saslušanje o zahtjevu za pečaćenjem oporuke u srpnju je u privatnosti održao Sir Andrew McFarlane, najviši sudac Obiteljskog suda. On je saslušao argumente odvjetnika koji zastupaju imovinu pokojnog vojvode, kao i argumente državnog odvjetnika te je u četvrtak objavio svoju odluku.

Sir Andrew je objasnio da je on, kao predsjednik Odjela za obitelj Visokog suda čuvar sefa s više od 30 omotnica, od kojih svaka sadrži zapečaćenu oporuku preminulog člana kraljevske obitelji. I prvi put nakon više od stotinu godina pokrenuo je proces koji bi omogućio da se te oporuke objave.

Princ Philip umro je u travnju ove godine u dobi od 99. godina.

VIDEO>> Velimir Grgić: "Nije čudno da neki ne vjeruju u koronu"