Stjepan Vukadin o gastro iskustvu u Rimu: Bruschette su bile veliko razočaranje

Svi putevi vode u Rim, kaže izreka, a chef i član žirija "Masterchefa" Stjepan Vukadin otkrio nam je i koji je to put njega i suprugu odveo do Rima. - Na put u Rim odlučio sam se nakon duge pauze od putovanja izvan Hrvatske, s obzirom na koronu i okolnosti koje su nas zadesile. Iznenadio sam suprugu za Dan žena i rezervirao putovanje u Rim. Budući da nakon vjenčanja nismo otišli na medeni mjesec zbog posla, ubrzo nakon toga nastupila je korona i na svijet stigao naš Gabriel, nismo imali prilike zajedno otputovati negdje pa smo tako nakon tri godine od vjenčanja otišli na naš medeni mjesec, i to baš u Rim - otkrio nam je Stjepan i potvrdio kako je Rim zbilja muzej na otvorenom te se poznate znamenitosti nalaze na svakom koraku.

- Rim je uistinu muzej na otvorenom jer na svakom koraku nailazite na trgove, crkve, fontane, skulpture, ali i sama arhitektura koja se provlači po Rimu je znamenitost sama po sebi. Obišli smo stvarno dosta toga, ali ipak nismo uspjeli obići sve jer na svakom kutku imate što vidjeti. Izdvojit ću neke koje smo posjetili: Piazza del Popolo i vrata Porta Flaminia, zatim Španjolske stube gdje je zabranjeno sjediti i vrlo lako možete zaraditi kaznu jer su karabinijeri uvijek tu. Neizostavan dio Rima je i poznata Fontana di Trevi u koju svi ubacuju kovanicu jer prema legendi bacite li kovanicu sigurno ćete se vratiti u Rim, ali pripazite kako ih bacate jer je bitno da je bacate iz desne ruke preko lijevog ramena. Sve želje koje bi ste trebali poželjeti - sreća, zdravlje i vrijeme … jer ako sve to imate možete se ponovno vratiti u Rim - izdvaja nam chef lokacije koje su nezaobilazne u Rimu i nastavlja nabrajati što su još on i supruga razgledali.

- Zatim smo posjetili i Piazzu Navona, crkvu sv. Agnese, Piazza Venecia, Rimski Forum gdje stvarno možete zamisliti kako je Rim izgledao u prošlosti, Kapitolij gdje se nalaze Michelangelove stube i kip Marka Aurelija, crkva sv. Maria u Aracoeli sa ulazom od 124 stube, bazilika sv. Petra u Vincoli gdje se nalazi Michelangelov Mojsije koji drži dvije ploče sa zapovijedima, koji je malo je reći impresivan, Piazza della Republica, Dioklecijanove terme, crkva Sv. Maria degli Angeli, Pantheon te neizostavan Rimski koloseum koji nismo stigli obići iznutra, pa to ostavljamo za sljedeći posjet. Osim svih znamenitosti u Rimu, moram posebno istaknuti i Vatikan gdje smo posjetili baziliku Sv. Petra i svjedočili blagoslovu Pape u nedjeljno jutro što nam je svakako bio poseban doživljaj, dok smo jedno cijelo popodne proveli u Vatikanskim muzejima.U Vatikan smo ulazili preko Ponte Sant Angelo koji je obilježen s deset kipova anđela koji simboliziraju Isusovu muku.

Rim godišnje posjete milijuni turista i postoji puno zamki u koje turisti mogu upasti, a pogotovo kada je riječ o gastro ponudi i Stjepan ima nekoliko savjeta na ovu temu.

- Rekao bih da treba dobro isplanirati gdje ćete ići nešto pojesti. Imali smo priliku sjesti u neku random tratoriju. Naručili smo dva aperola i platicu za dvije osobe koja je sadržavala dvije fete salame, dvije fete šunke Parma, tri fete sira i par maslina uz bruschette koje su realno bile više kao dvopek s tapenadom od maslina i artičoka. Bruschette su bile veliko razočaranje. Uglavnom, gore sve navedeno smo platili 98 eura, s tim da je konobar odmah na račun nadodao i 10 posto za uslugu. Na 3-4 stola, koliko ih je u to vrijeme sjedilo u restoranu, pitao sam konobara pa bar 3-4 puta račun. Na kraju sam se dignuo, otišao na wc (u koji definitivno više ne bih ušao, jako neuredno) i ponovno tražio račun na šanku, tek sam ga onda dobio i platio. Malo iznenađen iznosom pogledao sam stavku po stavku. Definitivno preskupo i nije vrijedno tih novaca. Kako kažu, znamo za drugi put - govori nam chef.

Pizza i tjestenina prve su asocijacije većini kada govorimo o talijanskoj kuhinji, gdje u Rimu pojesti pravu pizzu romanu i dobru tjesteninu i koliko su cijene takvih jela u Rimu upitali smo Vukadina.

- Umjesto pizze, isprobajte pinsu romanu koja je nastala prije pizze! Nismo naišli na jako dobru pizzu pa nemam konkretnu preporuku. Doduše, korektnu pizzu napoletanu smo pojeli u Mercato Centrale na Terminiju. Mercato je veliki food cort s različitim vrstama hrane, slanim i slatkim zalogajima. Nismo imali vremena otići u Sbanco chefa Stefana Callegarija, ali vjerojatno drugi put. Tjestenina u većini boljih restorana je odlična, iako jednostavna, poput cacio e pepe. Cijene takvih jela su umjerene. Svakako probajte tjesteninu u Osteria da Fortunata - kaže Stjepan i otkriva koje još specijalitete, a da nisu pizza i tjestenina, valja probati u Rimu. - Gastro zaštitni znak je svakako sladoled, gelato (tu bih preporučio Venchi) i Aperol Spritz koji se pije na svakom koraku - kaže nam.

Ispijanje kave u Italiji je također poseban ritual, postoje razlike u tome koje kave naručuju ujutro, a koje popodne, a Stjepan nam prenosi svoje iskustvo s ovim napitkom koje se obožava i u Hrvatskoj.

- Cijene kave su veće nego u Hrvatskoj, ali meni je draža "naša" kava. Talijani imaju običaj popiti espresso na šanku i cijena nije ista ako pijete na šanku s nogu ili ako sjednete za stol. Iza Pantheona smo otkrili jedan simpatičan caffe koji prži kavu i baš su drugačiji. Talijani jedu kroasan uz jutarnju kavu - kaže nam. U Rimu su on i supruga za duže relacije koristili metro, a ostalo su propješačili.

- Mislim da je pješačenje najbolji način za upoznati se s gradom, a uvijek možete unajmiti i bicikl ili romobil ukoliko se umorite. Svaki dan smo u prosjeku propješačili oko 25.000 koraka, stoga svakako preporučujem udobnu obuću i odjeću - veli Stjepan, a put je njega i suprugu, doduše na kratko, odveo i do jedne rimske tržnice.

- Talijani, kako je svima poznato, znaju jako dobro upakirati sve svoje proizvode, imaju taj štih za uređenje. Njihovi izlozi bili modni ili na tržnici su stvarno impresivni. Imali smo priliku brzinski, u prolazu, posjetiti tržnicu na trgu Campo dei Fiori. Osim voća i povrća kao i na našim tržnicama mogu se pronaći i već gotovi proizvodi poput džemova, marmelada, suhih smokava, grissina, domaćeg kruha, raznih vrsta sireva i kojekakvih rukotvorina poput zdjela, tanjura i suvenira. Žao mi je što smo bili s avionom i što nismo ostavili bar malo slobodnog mjesta za više suvenira, ali sad znamo za sljedeći put - priča član žirija "Masterchefa".

Italija se diči svojim uljima i vinima, a Stjepan nam izdvaja ulje i vino koje je probao tijekom boravka u Rimu.

- Da, Italija kao i većina zemalja uz more imaju jako dobra maslinova ulja. Svakako probati Leccino sortu maslinovog ulja koja potječe iz Toscane i Frantoio maslinovo ulje, talijanska vrlo cijenjena sorta. Samo bih napomenuo da su naša maslinova ulje, osobito iz Istre, meni osobno bolja i s više karaktera nego talijanska ulja. Svakako im možemo konkurirati. Od vina bih izdvojio njihovo crno vino Chianti i Primitivo koje je srodna sorta Zinfandel sorti koja zapravo potječe iz Hrvatske, to jest naš kaštelanski crljenak. Za DNK se ne zna potječe li "mama ili tata" iz Hrvatske - kaže te se osvrće i na uslugu u ugostiteljskim objektima i uspoređuje je s onom u Hrvatskoj.

- Rekao bih da smo mi uslužniji i pristupačniji nego Talijani, barem po restoranima koje smo obišli. U CiPassu smo imali odličnog konobara, koji nije bio Talijan, a na ostalim mjestima nismo bili preoduševljeni uslugom. Svakako nemojte previše pokušavati komunicirati na talijanskom, kao moja supruga, jer onda odmah zaključe da ste Talijani i nastavljaju po svom - uz osmijeh nam priča. Tražimo ga i da nam preporuči tri restorana u Rimu u kojima se može pojesti fin i ukusan obrok.

- Mogu preporučiti ondje gdje smo jeli, a to bi bio na prvom mjestu Cipasso bistrot koji ima Michelin preporuku i gdje nam je konobar bio jako uslužan, a jela su bila drugačija, zanimljiva i ukusna. Brillo, mogu reći klasični restoran, tu smo jeli odlične lazanje. Treće bi preporučio Grazia & Graziella za pinsu i tjesteninu. Svakako probati i sladoled u Venchiu - izdvaja Stjepan.

Često su turisti u Rimu žrtve uličnih lopova, a Stjepan srećom nije imao iskustva s njim.

- Istina je da ima puno uličnih lopova u Rimu, ali ima ih, osim na ulici i u metrou, a ukoliko se odlučite na vožnju metroom, pripazite. Mi nismo imali negativnih iskustava, ali čuli smo dosta priča, pa smo ipak pripazili. Svakako, izbjegavajte i one koji vam na ulici uporno nude ruže - kao "besplatno" - upozorava. Stjepan je sa suprugom posjetio i Vatikan tijekom boravka u Rimu te su vidjeli i papu.

- Imali smo priliku posjetiti Vatikan, baziliku Sv. Petra, Vatikanske muzeje, pa čak i vidjeti Papu, što je zaista nezaboravno iskustvo. Vatikan je zaista poseban i ako niste vjernik svakako biste ga trebali posjetiti. Za posjet Vatikanu slobodno izdvojite jedan cijeli dan. Samo ću navesti da obilazak Vatikanskih muzeja traje bar 3-4 sata, ali se isplati. Posljednja stanica u vatikanskim muzejima je Sikstinska kapela, jako impresivna. Naravno, zabranjeno je fotografiranje - prenosi nam dojmove iz Vatikana. Je li Rim bolje posjetiti u proljeće ili jesen i koja vrsta smještaja je povoljnija pitamo Stjepana na kraju našeg razgovora.

- Rim je uvijek krcat turistima, u bilo koje doba godine, ali mislim da je idealan posjet Rimu u rano proljeće ili jesen jer u ljeto zasigurno ne biste mogli od vrućine obići sve što ste zamislili. Smještaj bih preporučio hotelski, i sami smo boravili u hotelu, iako se može dogoditi da su i hoteli sa 4 zvjezdice lošiji nego oni sa 3 zvjezdice kod nas. Pripazite kod rezervacije i pogledajte iskustva i ocjene pojedinog hotela - i naravno udaljenost od centra - kaže nam na kraju.

