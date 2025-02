Stanković nakon promocije svoje knjige u Mariboru: Da, punim si ego, da patetično je, ali opet...

Voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković na Instagramu je opisao što mu se dogodilo na predstavljanju njegove knjige "Depra" u Mariboru. - U Mariboru predstavljam knjigu, dođe 30 ljudi pa se grizem "zašto tako malo." Dođe i gospođa Marija od 80-ak godina potpišem joj knjigu i 2-3 minute popričamo, koliko to već dozvoljava nervoza drugih ljudi u redu. Ujutru dobijem poruku. "Hvala vam, tako ugodan (prijatan) već dugo nitko nije bio sa mnom." Da, punim si ego, da patetično je, al opet...- napisao je Stanković na svom Instagramu gdje je objavio i poruku koju je dobio od gospođe s kojom je razgovarao na promociji. U komentarima mu se javila i Ivana Paradžiković i poručila: Pa to je za dušu,a ne za ego. Na to joj je Stanković odgovorio: Kod mene je to sve blizu.

HRT-ovac je prije dvije godine predstavio svoju "Depra" u kojoj opisuje svoju borbu s depresijom. Od depresije u svijetu boluje više od 350 milijuna ljudi diljem svijeta, a unatoč tome psihičke su bolesti još uvijek tabu tema, oboljeli su i dalje stigmatizirani i teško priznaju da imaju problem te da im je potrebna pomoć. Upravo zato Stanković je odlučio javno podijeliti svoje iskustvo kako bi pridonio destigmatizaciji oboljelih od depresije.

- Prije 14 godina imao sam najjači depresivni napad (dakle, to nije bio napad panike) tijekom kojeg dva dana nisam mogao spavati, nisam mogao komunicirati s ljudima dulje od minutu-dvije jer se ne bih mogao koncentrirati na ono što govore, ruke i noge povremeno su mi se bezrazložno tresle, nisam imao volje za kretanje, ustajanje iz kreveta, za bilo kakvu aktivnost... Kada je to potrajalo tri dana, znao sam da moram otići k liječniku, jer živjeti tako bilo bi prava muka. Nakon početne dijagnoze koja je glasila srednje težak slučaj depresije, krenuli smo s farmakoterapijom i, malo pomalo, rezultati su počeli dolaziti za dva mjeseca, da bi tek nakon šest mjeseci prvi put došao u situaciju da sam cijeli dan dobro. Osim toga meni je za prevladavanje depresivnih stanja tjelesna aktivnost, poput trčanja, teretane ili nečeg sličnog, uvijek dobrodošla, premda, kada mi je bilo najteže, nisam mogao ni vježbati ni trčati - ispričao nam je Stanković u intervju prije dvije godine.