Srbi objavili pjesme koje će se boriti za Euroviziju! Konstrakta u svojoj izvedbi spominje liječnika

Sredinom prosinca HRT je objavio koji izvođači su ušli u finalni izbor za natjecanje na Dori 2024., hrvatskom izboru za pjesmu koja će nas predstavljati na Euroviziji. Izvođači, njih 24, koji će se natjecati su: Alen Đuras, Let 3, Noelle, Boris Štok, Natalie Balmix, Pavel, Marcela, Erna, Vinko, Lana Mandarić, James Night, Saša Lozar, Barbara Munjas, Lara Demarin, The Splitters, Misha, ET, Lu Dedić, Baby Lasagna, grupa Vatra, Stefany Žužić, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i Damir Kedžo. Do sada smo već mogli čuti i njihove pjesme, kao vidjeti i pripadajuće spotove, a poznato je i da će se Dora ove godine održati na Prisavlju te će biti dvije polufinalne emisije i veliko finale koje je na rasporedu za točno mjesec dana, 25. veljače. Osim toga, otkriveni su i voditelji ovog izbora, a to su Duško Ćurlić, Maja Ciglenečki i Anja Cerar.

Očito je, da su priprema za ovaj spektakl u Hrvatskoj u punom jeku, a i druge zemlje se pripremaju za Euroviziju. Tako je nama susjedna Srbija predstavila pjesme koji će nastupiti na njihovom izboru za predstavnika na Euroviziji. Ranije je otkriveno da se radi o 28 predstavnika. Među izvođačima, mogla su se primijetiti i već poznata imena, a jedno od njih jest i Konstrakta. Pjevačica koja je prije nekoliko godina osvojila srca brojnih obožavatelja ovog natjecanja s pjesmom 'In corpore sano' i zaludila regiju sa stihom 'Umjetnica mora biti zdrava', ovog se puta predstavlja s pjesmom 'Novo, bolje', a i ovoga puta u njoj spominje medicinske radnike, odnosno liječnike. Ovo je jedan od stihova: "Doktore, šta mi je".

Među finalistima srpskog izbora jest i hrvatska pjevačica koja već godina živi u susjednoj Srbiji. Riječanka Martina Vrbos nastup na Euroviziji pokušat će dobiti pjesmom 'Da me voliš'. Vrbos se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića i bila je prilično odsutna s estrade i izgleda da je ovo njezin novi pokušaj povratka.

Ovo je popis ostalih natjecatelja na Pesmi za Euroviziji 2024. godine i njihovim pjesama:

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No

Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektro ljubav

Hristina – Bedem

Kabala – Vavilon

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda

VEZANI ČLANCI

Polufinale srpskog izbora za pjesmu Eurovizije održat će se 27. i 29. veljače, kada će se odabrati 16 finalista, a pobjednik će biti odabran u finalu 2. ožujka. Inače, Eurovizija će se 2024. godine održati u Švedskoj zahvaljujući pobjedi pjevačice Loreen i pjesmi 'Tattoo'.

VIDEO Tatjana Jurić: Ne možete mene nadmašiti, bila sam ostavljena mjesec dana pred vjenčanje