Srbi ljuti zbog grešaka u prijenosu Eurovizije na YouTubeu: 'Nedopustivo, ovo je čista sabotaža'

Ana Đurić Konstrakta izborila je prolaz u finale na drugoj polufinalnoj večeri Eurovizije u Torinu, a njezin je nastup u samo 13 sati prikupio preko milijun pregleda na Youtubeu, čime samo dokazuje koliko je osvojila Europu. Isto tako, još jedan dokaz je i njezino šesto mjesto na kladionicama.

Naime, prije druge polufinalne večeri na kojoj je nastupila, Srbija je bila deseta na kladionicama, a nakon prolaska u finale popela se na šesto mjesto.

No, unatoč pozitivnim komentarima i penjanju na kladionicama, srpski mediji optužili su organizatore koji su Eurosong prenosili uživo na YouTube plarformi da su sabotirali njihovu ‘umjetnicu’. Primjerice, Kurir piše kako se dogodio niz pogrešaka u prijevodu pjesme na engleski jezik. Kad bi gledatelji uključili opciju "titlovi na engleskom jeziku’", primijetili su neke pogreške. S latinskog je bilo ok, no engleski je bio, pišu, na sramotnoj razini.

Primjerice, najpoznatiji stih: "Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?", preveli su kao "Plenty of time", a kasnije su se pojavile, piše Kurir, besmislene rečenice poput "Time with on your ear", "I'm gonna cost even more time" i slične.

Ovo je gledatelje jako zasmetalo jer mnogi misle da će prijevod utjecati na ukupan dojam, a tako i plasman, Srbije na Euroviziji.

"YouTube je postala platforma preko koje danas mnogi gledaju ovakva glazbena natjecanja, a ovakav propust je nedopustiv", pišu.

U međuvremenu je na spomenuto prijenosu uživo onemogućena opcija titlova te se sada može vidjeti samo onaj službeni koji su prenosili i na televiziji.

