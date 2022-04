Sonja Kovač se pohvalila još jednim parom osebujnih cipela za koje izdvojila oko 17 tisuća kuna

Bivša glumica Sonja Kovač (37), koja je sada izgradila uspješnu karijeru kao influencerica poznata je po istančanom modnom ukusu i zavidnoj kolekciji dizajnerskih komada, a sada se pohvalila novim komadom obuće. Radi se o modelu modne kuće Versace koje imaju potpeticu od 15 centimetara te odvažnu blok petu i dvostruku platformu. Remen za gležanj ukrašen je kamenčićima, a cijena im iznosi 8300 kuna. Istim modelom pohvalila se i prije odlaska na Maldive kada je kupila cipele u roza boji, a sada se pohvalila i ljubičastim parom.

Na svom je Instagram profilu objavila nekoliko objava i pokazala kako kombinira ove ''osebujne'' cipele kako ih je nazvala.

Podsjetimo, Sonja je nedavno odmarala na Maldivima, a s pratiteljima je redovito dijelila fotografije iz ''tirkiznog raja'' gdje se i zaručila. Sonja je podijelila snimku na kojoj se vidi kako grančicom u pijesku ispisuje '10 godina', kao oznaku kako slavi desetu godišnjicu veze s partnerom, profesionalnim pokerašem Goranom Mandićem. Nakon što je to ispisala , bacila je grančicu i natpis krenula snimati mobitelom.

Kada se okrenula na koljenima i s prstenom u ruci ju je dočekao Goran. Sonja je od šoka na tren izgubila ravnotežu te joj je pao i mobitel kojim je nešto ranije snimala. Zagrlila je i poljubila Gorana te nije mogla doći sebi od šoka.

Nakon povratka s putovanja sa svojim je pratiteljima podijelila dojmove o Maldivima. ali i zaruka. Na svojem je YouTube kanalu objavila video sa svojim zaručnikom u kojem su ispričali još neke detalje o zarukama te otkrili kako se osjećaju.

- Osjećamo se zaručeno. Osjećamo se zauzeto. Nismo se u ovih deset godina uopće osjećali zauzeto. Ovo je baš jako promijenilo stvari - našalili su se, a Goran je dodao kako smatra da su se zaruke odvile na pravom mjestu i u pravi trenutak za to. Sonja je u videu ispričala i da nije tip djevojke za udaju, no da je svjesna da je to ono što će joj se dogoditi u izvjesno vrijeme.

