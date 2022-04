Pale teške riječi! Milica u 'Survivoru' žestoko napala Hrvoja: 'Ja bih rekla da je on budala'

Plavi tim u posljednjem je izazovu osvojio imunitet tako da crveni trebaju nominirati jednog svog člana koji će se natjecati u duelu s Hrvojem. Crveni tim će biti pod velikim pritiskom jer se prvo natječu u igri za osvajanje osobnog imuniteta, a zatim odlaze na Plemensko vijeće. Na vijeću će nominacije pasti u drugi plan zbog verbalnog okršaja između članice crvenog tima, Milice i člana plavog tima Hrvoja. Plavi tim je Hrvoja nominirao kao prvog duelistu te ga čeka borba.

Hrvoje je u show ušao naknadno te se pokazao kao odličan natjecatelj u izazovima, no čini se kako ga neki članovi crvenog tima ne vole. Na Plemenskom vijeću će mu to dati do znanja Milica koja će odgovarati na pitanje o tome što misli o njegovoj opuštenosti prije duela.

Foto: Nova TV - To ga čini budalom iz mog ugla. Kako se on ponaša, ja bih rekla da je on budala jer je njemu sve smiješno i bajno. Znaš kako bi ja to – šamarčina - poručit će Milica što se može vidjeti u najavi showa. Hrvoje niti nakon uvrede neće pokazati uzrujanost niti promijeniti svoje raspoloženje, ali će uzvratiti.

- Zahvalio bih se gospođi Milici na lijepim riječima. Stvarno sam začuđen njezinim godinama i količinom vokabulara koju ima. I nadodao bih - ne znam koliko ima smisla da pčela objašnjava muhi da je med bolji od drekeca - poručit će Hrvoje koji će s ovim komentarom zaključiti svoju izjavu.

Foto: Nova TV Nakon njihovog sukoba slijedi duel, a tko će biti Hrvojev protivnik u igri za ostanak u showu doznajte u novoj epizodi koja se emitira od 22:15 na Novoj TV!

