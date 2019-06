Ma ovo je sigurno boljelo! Snježana Mehun objavila fotku usred face liftinga

Mozete sada pogadjati kakva je ovo nova tehnika popravljanja zubi bez busilice ili cu Vam otkriti tajnu bila sam na faceliftingu ali bez noza (za sada😇😅) masaza lica koja potice cirkulaciju, voljeni kolagen i vraca misice lica u prvobitno stanje bebe cemu svi tezimo, sto rec prema gore! Za sve oni koji se bahate da im to jos ne treba mala digresija “svi smo jednom bili mladi i svi cemo jednom biti stari!” I svima je potrebno da nam lice zasja odmorno i svijeze!Jedina cinjenica koju ne mozete promjeniti u zivotu ali mozete je uciniti ugodnijom i biti ponosni na svoja svakodnevna ulaganja i trud! Tehniku ove masaze je razvio poznati ruski fizioterapeut i izvode u Hrvatskoj jedino u @dermaliftzagreb svojim carobnim rukama! #dermalift #derma #facelifting #foreveryoung

