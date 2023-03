Snima se film o razuzdanom životu Playboyeve zečice: Pokazat ću naš seks preko telefona

Anne Nicle Smith bila je poznata starleta i Playboyeva zečica, a preminula je u veljači 2007., samo šest mjeseci nakon što je rodila kći Dannielynn Birkhead. Proslavila se nakon što se 1993. godine gola slikala za Playboy, a na stranicama tabloida se našla i kada se kao 26-godišnjakinja udala za 89-godišnjeg tajkuna J.Howarda Marshalla II.

O razuzdanom životu ove seks ikone 90-ih sada se snima film, a njezina dva bliska prijatelja Pol Atteu i Patrik Simpson sudjeluju u pisanju scenarija koji će se baviti brojnim kontroverzama iz života Playboyeve zečice i glumice Anne Nicole Smith i tvrde kako svijetu žele pokazati kakva je bila zaista. Patrik je ekskluzivno rekao za The Sun da će film razotkriti tvrdnje da je bila sponzoruša i pokazati kako je njezin 89-godišnji suprug milijarder J. Howard Marshall bio njezina "prava ljubav", a u film će staviti i telefonski seks s Anne koji je imao tijekom njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

- Reći ću vam da će jedna od ključnih scena u našem filmu biti kad sam imao telefonski seks s Annom Nicole. Ne mogu raditi ovaj film, a ne staviti to u film. Imala je zbilja nevjerojatan život i živjela je onako kako je htjela živjeti. Nju nije bilo briga za to što je netko rekao ili pomislio o njoj i zato ću ispričati pravu priču o Anni Nicole Smith koju smo poznavali i voljeli - rekao je Patrik.

Najveća kontroverza oko Anne Nicole dogodila se kada se udala za naftnog magnata Marshalla kada je ona imala 26, a on 89 godina. Tužila ju je Marshallova obitelj kako bi je spriječila da naslijedi veći dio njegovog bogatstva nakon što je on sljedeće godine umro. Braneći svoju prijateljicu, Patrik je rekao:

- Anna Nicole je imala jednu pravu ljubav i to je bio Marshall, vjerovali ili ne. Rekla mi je mnogo puta i vodili smo mnogo dubokih razgovora o tome, ali jedna od stvari koje mi je rekla više puta je da je on bio jedini koji ju je istinski bezuvjetno volio. I zato mu je uzvraćala ljubav. Apsolutno je voljela i obožavala ovog čovjeka. Svi su mislili da ona traži samo novac. Uopće nije istina. Bila je neovisna, snažna poslovna žena, vrlo pametna i to ćemo pokazati u filmu - istaknuo je Patrik.

VIDEO Marko Ciboci oprostio se od bliske osobe: 'Ostavila si prazninu'