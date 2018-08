Slavni šaht iz “Sedam godina vjernosti”

Jedna od najpoznatijih filmskih scena svih vremena zasigurno je ona u kojoj seks-bomba Marilyn Monroe stoji na šahtu kroz koji struji zrak podzemne željeznice i pokušava obuzdati bijelu haljinu. Scena koja je ušla u povijest filma, ali i erotike, snimljena je 15. rujna 1954. godine za film “Sedam godina vjernosti”. Film je romantična komedija redatelja Billyja Wildera o neurotičnom izdavaču romana (glumi ga Tom Ewell), čija supruga s djecom preko ljeta bježi s Manhattana osvježiti se u Maine, dok on ostaje sam u vrelom gradu te se počinje družiti sa susjedom, zgodnom manekenkom koju glumi Marilynka.

Ta ključna scena po kojoj svi pamte ovaj film snimljena je na sjeverozapadnom uglu Lexington avenije i 52. ulice, pred tadašnjim kinom Trans-Lux, u neposrednoj blizini francuskog restorana “Le Relais de Venise”. To mjesto poviše podzemne željeznice (tuda inače prometuje linija broj 6) postalo je jedna od “malih tajni” New Yorka čiju važnost danas znaju tek rijetki, jer to je mjesto jedne od najseksepilnijih filmskih scena snimljenih ikad dosad: Marilyn, čim začuje dolazak vlaka, stane na šaht i propuh joj visoko zadigne bijelu haljinu, a sve to prati njezin baršunasti glas i rečenica: “Osjećaš li dašak iz podzemne, zar nije primamljivo?”

Filmski studio tu JE scenu iskoristio za sjajnu promidžbu filma i ta je scena te 1954. godine stvorila redove ljudi pred blagajnama kinematografa. Bio je to film za koji se tražila ulaznica više, ali nije sve prošlo bez komplikacija: kako na filmskom setu, tako i u glumičinu privatnom životu. Naime, u Lexingtonu se okupilo više od pet tisuća njezinih obožavatelja koji su satima strpljivo i željno iščekivali kada će se pojaviti plavokosa glumica samo da bi bacili pogled na njezine noge. Redatelja su izluđivali buka i zvižduci pa se upravo ta scena naknadno morala dosnimiti u studiju u Hollywoodu. Ali fotografije napravljene na Lexington aveniji u New Yorku korištene su za filmski poster i, naravno, kao marketinški trik. Njezina legendarna bijela koktel-haljina, koju je dizajnirao William Travilla, Oscarom nagrađeni kostimograf, bila je dio njegove privatne kolekcije sve do 2011. godine, kada je na aukciji prodana za više od pet milijuna dolara.

No, bilo je i onih koji nisu bili oduševljeni euforijom dizanja haljine i glumičinom scenom nad šahtom, poput njezina tadašnjeg muža, velike sportske zvijezde, igrača bejzbola Joea DiMaggija. Nimalo zadovoljan što njegova supruga izgleda tako seksi i provokativno u filmu, a tada se pokazivanje rublja smatralo opscenim, DiMaggio joj je napravio scenu čim je sa snimanja došla u apartman obližnjeg hotela St.Regis. Svađa je bila vrlo burna, a utjecala je i na njihov brak; tjedan dana poslije Marilyn Monroe podnijela je zahtjev za razvod. I više nikada u New Yorku nije odsjela u St.Regisu, nego ga je zamijenila znamenitim hotelom Waldorf Astoria, kamo je svraćala najčešće u pratnji drugog supruga, pisca Arthura Millera.