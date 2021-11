Slavni redatelj u tajnosti se vjenčao kolegicom, vijest otkrili slučajno

Oskarovac Guillermo del Toro (57) prije šest mjeseci u tajnosti se oženio scenaristicom Kim Morgan, obajvio je Variety. Redatelj koji je najvažniju filmsku nagradu dobio prije tri godine za film "Oblik vode" važnu je novost objavio kada je Kim nazvao "moja žena" dok ju je predstavljao svojim prijateljima na Art + Film Gala večeri održanoj prije nekoliko dana u Los Angelesu.

Guillermo i Kim prvi su se put zajedno pojavili 2018. godine tijekom gala večeri Oscara, kada je on osvojio nagradu za najboljeg redatelja i najbolji film.

Guillermo del Toro and film historian Kim Morgan are married!



The director revealed the big news when he introduced Morgan as “my wife” to friends at LACMA’s Art + Film gala. https://t.co/ASkJ56GjT9 pic.twitter.com/JRBklRirgD