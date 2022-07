Slavni glumac u svojoj knjizi govori i o nasilju u obitelji kojemu je svjedočio: 'U tom trenutku bio sam uplašen'

Rođeni Teksašanin, najmlađe dijete učiteljice i vlasnika benzinske crpke, to je Matthew McConaughey, velika hollywoodska zvijezda. Ovog se srpnja odmarao u našoj Istri, a već se dulje vrijeme čuje kako nakon glumačke karijere želi krenuti stopama Ronalda Reagana i ponoviti povijest te postati američki predsjednik, najmoćniji čovjek na svijetu. Sudimo li prema počecima, definitivno je bolji glumac od Reagana, ali i mnogo veća zvijezda, a uz to mu treba priznati da kroči drugim putem.

Rješenja iz dnevnika

Tako se, primjerice, nedavno s govornice u Bijeloj kući strastveno zalagao da se u SAD-u napokon promijene zakoni o nošenju oružja jer je na strani onih koji su svjesni koliko nedužnih gine u suludim pucnjavama što se događaju na američkim ulicama, u trgovinama i, što je najgore, školama. Jesu li i "Zelena svjetla", njegova prva knjiga, dio priprema za neku buduću predizbornu kampanju? Teško je reći, ali knjiga je duboko osobna te dotiče i čitatelje koje zanima mnogo više od letimična pogleda u život neke superslavne osobe. Knjigu je hrvatskim čitateljima predstavila Školska knjiga, u prijevodu Vedrana Pavlića. To je neobičan spoj autobiografije i savjeta koje poznati glumac dijeli čitateljima. On sam definirao je "Zelena svjetla" kao ljubavno pismo koje je napisao životu, koji piše velikim slovom.

Slavni oskarovac – kipić za najbolju mušku ulogu dobio je za film "Dobri dileri iz Dallasa" redatelja Jean-Marca Valléea – glumac je poznat po ekstremnim transformacijama koje zahtijevaju uloge, a u ovoj knjizi piše o svom životu i pri tome je razoružavajuće iskren. Ne ustručava se u detalje opisati život dječačića iz radničke obitelji i načine na koje su ga odgajali u katoličkom duhu te objašnjava i svoj kompleksan odnos s roditeljima i zlostavljanja u tinejdžerskoj dobi. Matthew McConaughey rođen je u studenom 1969. godine, a zbog izuzetno privlačnog izgleda popularan je bio i prije prvih filmskih uloga pa se tako može pohvaliti i nagradom "Najzgodniji student". Studirao je pravo, ne znajući da će jednoga dana glumiti odvjetnike i detektive te da će milijuni žena diljem svijeta uzdisati za njim jer doista je jedan od najuvjerljivijih glumaca u romantičnim komedijama, u kojima se čini kako je posve nevažno koju mu glumicu postave za partnericu.

Foto: Instagram/riley.loudermilk U potresnim dijelovima knjige piše o nasilnim epizodama iz obiteljskog života kojima je svjedočio kao dijete te objašnjava da tada zapravo nije znao čemu to točno svjedoči. Zapisao je, među ostalim, i ovo: "U tom trenutku bio sam uplašen, ali čak ni tada i odmah nakon toga, nikad nisam dovodio u pitanje ljubav koju su mama i tata imali ili ljubav koju su nam pružili."

Knjigu je McConaughey počeo ovim rečenicama: "Ovaj život živim već pedeset godina, njegovu zagonetku pokušavam riješiti četrdeset dvije godine, a dnevnike o mogućim rješenjima te zagonetke vodim posljednjih trideset pet godina. Bilješke o uspjesima i neuspjesima, radostima i žalostima, o stvarima kojima se čudim i onome zbog čega se naglas smijem. Kako biti pravedan. Kako ublažiti stres. Kako se zabaviti. Kako manje nanositi bol drugima. Kako da drugi manje nanose bol meni. Kako biti dobar čovjek. Kako naći smisao u životu. Kako biti vjerodostojniji samome sebi. U posljednje sam vrijeme skupio hrabrost otvoriti te dnevnike. Pronašao sam priče kojima sam svjedočio i koje sam doživio, lekcije koje sam naučio i zaboravio, pjesme, molitve, vjerovanja o tome što je bitno i mnoštvo naljepnica za automobile. Pronašao sam dosljednost u načinima kojima sam pristupao životu i koji su mi pružali više zadovoljstva i u to vrijeme i danas."

U samici usred pustinje

Nakon toga čitateljima priznaje da je knjigu pisao u "samici" usred pustinje, ali otkriva i da je svjestan činjenice da je njegovu knjigu nemoguće svrstati u bilo koji uobičajeni literarni žanr. Ona nije klasična autobiografija, nije ni priručnik za samopomoć, iako je i sve to. Možda bi najbolje bilo nazvati je memoarima punim savjeta za čitatelja, a sam autor kaže da je ona: "...album, zapis, priče o mojemu dosadašnjem životu. Sve što sam doživio, o čemu sam sanjao, čemu sam težio, što sam dao i dobio. Istine koje su utjecale na moj prostor i vrijeme, i to na takve načine da ih nisam mogao zanemariti. Sporazume koje sam sklopio sa samim sobom..." Otkrijte o kakvim je sve sporazumima riječ. •

Foto: Instagram/riley.loudermilk Na listi bestselera NY Timesa čak 72 tjedna

Umjetničke inspiracije kod McConaugheyja očito ima mnogo više nego što je može potrošiti kao glumac pa je tako i njegov literarni prvijenac izuzetno uspješan. "Zelena svjetla" bila su 72 tjedna na listi bestselera New York Timesa, a možda i veći kompliment od onih koji su kupili njegovu knjigu slavnom je glumcu dao čuveni Guardian kad je o njegovoj knjizi napisao: "Jedna od najboljih knjiga godine!" Pohvale nije štedio ni Mark Manson, autor knjige "Profinjeno umijeće stava j**e mi se", koji je napisao: "McConaugheyjeva knjiga poziva nas da se uhvatimo ukoštac s lekcijama njegova života kao što je on to činio – i da shvatimo da poanta nikada nije bila pobijediti, već razumjeti." Upravo je to dobra definicija sadržaja koji glumac nudi čitateljima, a koji otkriva da se iza šarmantnog lica i tijela besprijekorno raspoređenih mišića krije duboko promišljen čovjek koji samome sebi zna priznati i vlastite pogreške.

