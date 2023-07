Slavna pjevačica rodila drugo dijete i potaknula raspravu o imenu koje je dala sinu: 'Oni nisu tradicionalni'

Slavna pjevačica Meghan Trainor (29) postala je mama po drugi put. Meghan je sretne vijesti otkrila na društvenoj mreži Instagram gdje je kazala i da je dječaka rodila u subotu.

- Prvog srpnja (na našu sedmu godišnjicu prvog spoja) poželjeli smo dobrodošlicu Barryju Bruceu Trainoru na svijet - napisala je Meghan uz fotografiju s bebom. Otkrila je i da je rodila carskim rezom te je zahvalila svim liječnicima koji su se brinuli za njih nakon porođaja.

U komentarima su joj mnogi čestitali, a pojavili su se i oni koje je zanimalo zašto beba nosi njezino prezime. Oko ove teme pojavili su se razni komentari, pa i cijela rasprava o tome zašto je tako. "Zašto ne bi? Ona ga je rodila", "Zanima me njezin razlog, jer to nije uobičajeno", "Oni nisu tradicionalni", "To je dijete njezinog supruga", "Oboje jednako sudjeluju", samo su neke od poruka koje su se pronašle u komentarima vezano uz ovu temu, a glazbenica se nije oglasila na ovu temu.

Meghan je trudnoću otkrila u siječnju.

- Tako sam zahvalna što sam trudna. Nevjerojatno je. Ovo su moji snovi. Na pola puta sam - želim četvero djece - rekla je tada, a tijekom trudnoće na društvenim je mrežama često dijelila kako se osjeća te kako provodi dane. Nekoliko puta je pokazala i kako vježba, a društvo joj je pravila još jedna buduća mama.

Inače, pjevačica je prvo dijete rodila u veljači 2021. godine. Sina su nazvali Riley. Ponosna mama tada je otkrila kako je termin rođenja njihovog sina bio točno na Valentinovo, ali je on odlučio malo požuriti. Meghan je jednom prilikom progovorila i o toj trudnoći te kako se nije osjećala ugodno kada su joj se pojavile strije te je bila teža nego ikad prije.

- Imala sam osjećaj kao da uopće ne volim sebe. Bila sam teža nego ikad prije i bila jednostavna izgubljena. Prva pjesma koju sam napisala nakon poroda zove se ''Remind Me'' i govori o tome kako me moj muž podsjeća tko sam nekada bila, a potom koliko misli da sam lijepa- kazala je Meghan pa dodala:

- Imala sam oko 90 kilograma kada sam ga rodila carskim rezom. Nisam se osjećala dobro. Nikada nisam imala šavove tako da imajući ožiljak od carskog reza... bila sam na stvarno mračnom mjestu, a htjela sam biti odlično zbog svog sina.

Dodajmo da je Meghan u braku s glumcem Darylom Sabarom od prosinca 2018. godine, a njezin suprug sredinom lipnja proslavio je rođendan. Ona mu je tim povodom uputila čestitku u kojoj je otkrila i neke detalje njihovog odnosa.

- Ovaj nevjerojatan čovjek danas je napunio 31 godinu i to je ludo jer ja još uvijek imam osjećaj da imamo 22 i 24 godine i da samo izlazimo, a mi smo zajedno već sedam godina i imamo dvoje djece. Život s tobom je puno više od onoga što sam mogla zamisliti i postaje bolji svakim danom. Ne mogu vjerovati da si moj i volim te puno previše - napisala je glazbenica.

Inače, glazbenica se na sceni pojavila 2009. godine, a proslavio ju je hit ''All About That Bass''. Tijekom karijere istaknula se zbog zalaganja za ljepotu ženskog tijela, a kolegice je znala prozvati zbog mršavosti što se nije svidjelo njezinim obožavateljima pa se i sama našla na meti kritika.

