Slavna glumica iskreno: 'Morala sam abortirati, krivila sam sebe i majku zbog koje sam imala bulimiju'

Američka glumica Laura Prepon objavila je vodič kroz majčinstvo pod nazivom 'You & I As Mothers'. Mnoge fanove je zaintrigirala otvorenošću i detaljima iz života koje je odlučila podijeliti s čitateljima. Zvijezda serija 'Orange is the New Black' i 'Lude sedamdesete' priznala je da je zbog komplikacija u trudnoći morala abortirati.

- Suprug Ben Foster i ja smo s doktoricom dogovorili ultrazvuk nakon što sam već 16 tjedana bila trudna. Došli smo u kliniku presretni, no ono što je doktorica rekla nakon nekoliko minuta pregleda nas je shrvalo. Beba je imala cistični higrom - piše Prepon i nastavlja: -Nakon pretraga i razgovora sa specijalistima rečeno mi je da bebin mozak ne rasti, a ni njezine kosti i da neću iznijeti trudnoću do kraja, Morala sam abortirati.

- Osjećala sam se kao totalni promašaj, krivila sam sebe i svoje tijelo. Mislila sam da je to sve zato što sam se u mladosti borila s bulimijom - napisala je glumica i dodala:

- Kad sam bila tinejdžerica majka me svakodnevno vagala i mjerila. Skidanje kilograma bio je naš zajednički projekt, a kada mi je jednog dana rekla da postoji tajna kako da pojedem tortu i ostanem mršava, znala sam točno o čemu priča.

- Bila je jako ponosna što gubim kilograme jer je odrasla u vrijeme kada je bilo u trendu biti što mršaviji. Ona je patila od bulimije na fakultetu, smršavila je i tada upoznala moga oca, pa je vjerovala da će i meni to pomoći - otkrila je Laura.