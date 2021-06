Skupila preko 15.000 lajkova! Maja Šuput pozirala u badiću i s čašom u ruci: 'Nakon luđačkog vikenda'

Pjevačica Maja Šuput krenula je raditi punom parom, no ubrzo je ponovno morala uzeti predah. Name, sa suprugom i bebom, malenim Bloomom otišla je na odmor u Šibenik, a to je potvrdila i na društvenim mrežama.

Objavila je fotku u kojoj pozira u dvodijelnom badiću zanimljivog kroja, dok je u ruci držala čašu.

"Nakon luđačkog vikenda treba se malo odmoriti" napisala je Maja, kratko, uz fotku koju je već lajkalo preko 15.000 ljudi.

Nedavno je na Instagramu podijelila fotografiju malenog Blooma s plaže. U opis je napisala zanimljivo pitanje. "Curke, je l' netko za kupanac?, napisala je, a komentari njezinih pratitelja puni su oduševljenja njegovom slatkoćom i razgovora o tome kome maleni više sliči.

Podsjetimo i da je Šuput malenog Blooma rodila prije samo tri mjeseca te je već vratila svoju liniju. Također, pjevačica se vratila i poslovnim obavezama, a maleni je već postao prava zvijezda društvenih mreža.

