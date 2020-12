Sjećate li se preslatkog dječaka s fotke? Više se ne bavi glumom, a razlog je teška priča koja slama srca

Jedan od flmova koji mnogi gledaju svaki Božić je i 'Luda božićna zvona'. U film, za koji kritičari nisu imali lijepe riječi, glumi akcijska megazvijezda Arnold Schwarzenegger, ali i Jake Lloyd koji danas ima 31 godinu.

Jake je u filmu tumačio jednu od glavnih uloga, a primijetio ga je i redatelj George Lucas pa mu je, nekoliko godina kasnije, dao i ulogu u filmu Ratovi zvijezda gdje je utjelovio malog Anakina Skywalkera.

Nakon tog filma, koji obožavatelji nisu baš hvalili, Lloyd se povukao iz glume, no tu nije bio kraj njegovog pojavljicanja u medijima.

Naime, Jake je kada je imao 19 godina počeo pokativati simptome shizofrenije.

O njegovom stanju prije nekoliko mjeseci progovorila je i Lloydova majka.

Želim svima zahvaliti na njihovim lijepim riječim, podršci i dobroj volji. Jakeu je dijagnosticirana paranoidna shizofrenija, no nažalost ima i simptom zvan anosognozija zbog koje ne može spoznati da je bolestan. To je još jedan teret s kojim se nosi u svojoj borbi koja je bila jako teška otkad mu je tragično preminula mlađa sestra Madison. Preselio se bliže obitelji i svi puno radimo kako bismo mu pomogli s ovime. On je i dalje dobra i brižna osoba i nadamo da će nam se vratiti njegov zabavni karakter što prije. Jake će nastaviti svoj napredak s ljubavlju i podrškom koju mu pružate" kazala je.

Njegova majka otkrila je i da je glumac proživio težak period kada mu je preminula sestra koja je imala samo 26 godina, a u zatvoru je završio kada su ga policajci uhvatili kako vozi bez dozvole, a uhićenju se opirao.

Foto: Profimedia

Nakon toga je neko vrijeme proveo i u psihijatrijskoj ustanovi, no tretman nije pomogao pa je majku fizički napao kada je prestao uzimati lijekove.