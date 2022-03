Sjećate li se Nika Kershawa? Evo kako danas izgleda velika tinejdžerska zvijezda 80-ih

Ako ste odrastali u 80-ima onda niste mogli izbjeći britanskog pjevača Nika Kershawa, koji je tada bio jedna od najvećih teen zvijezda. Kershaw danas slavi 64. rođendan i još nastupa. Rođen je u engleskom gradu Bristolu 1958. godine.

Prvi i drugi albumi "Human racing" i The Riddle" dosegli su platinastu nakladu, a s njih su skinuti megahitovi "Wouldn't It Be Good?", "The Riddle" i "I Won't Let The Sun Go Down On Me". Nastupao je i na Live Aidu 1985. godine, a sir Elton John ga je karakterizirao kao najboljeg tekstopisca jedne generacije.

Dosad je izdao devet albuma, a posljednji "Oxymoron" izašao je 2020. godine. Kershawova prva supruga bila je Kanađanka Sheri Kershaw, i sama glazbenica koja se pojavila na nekoliko Kershawovih ranih albuma. Par se vjenčao u srpnju 1983., imao troje djece zajedno, a razveo se 2003. Njegov drugi sin rođen je s Downovim sindromom.

Glazbenik se ponovno oženio 2009. godine i također je dobio dijete sa svojom drugom ženom Sarom. Godine 2019. Kershaw je dobio počasni doktorat Sveučilišta u Suffolku za svoje usluge u glazbenoj industriji.

