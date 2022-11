pratitelji joj šalju podršku

Shrvana Jennifer Aniston objavila tužnu vijest: 'Voljet ću te do kraja života'

Glumica Jennifer Aniston objavila je da je preminuo njezin otac, glumac John Aniston. John je bio zvijezda serije Days of Our Lives, a glumio je i u serijama Search for Tomorrow, The West Wing, Gilmore Girls i Mad Men.