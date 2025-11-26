Severina pokazala posljedice pada u Areni: 'Ptice umiru pjevajući'

Pjevačica Severina Vučković je početkom studenog održala dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a na prvom koncertu, prilikom izvođenja pjesme "Tvoja prva djevojka", spotaknula se i pala. Ipak, ono što je uslijedilo pokazalo je njezinu zavidnu profesionalnost. Severinu pad nimalo nije izbacio iz takta. Dok su joj članovi benda pohitali u pomoć, ona se već pridizala, nasmiješila i poručila publici da je sve u redu. Bez stanke je nastavila pjevati i plesati kao da se ništa nije dogodilo, zaradivši gromoglasan pljesak publike koja je cijenila njezinu smirenost. Takva reakcija odlika je samo najvećih profesionalaca. Snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, a Severina je sada na Instagramu otkrila i kakve posljedice ostavio pad. U videu je pokazala modricu i rekla kako tijekom koncerta ništa nije osjetila. "Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući", rekla je Severina.

Podsjetimo, desetak dana nakon spektakla u zagrebačkoj Areni, Severina je s obožavateljima je podijelila emotivnu uspomenu. Objavila je snimku svoje majke Ane Vučković kako iz publike pjeva stihove pjesme "Dalmatinka", koju joj je kći posvetila. Prizor je bio prikazan i na velikim LED ekranima, a uz video je stajala snažna poruka: "[MOJOJ MAJCI] Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam", poručila je Severina najvažnijoj ženi u svom životu.

Foto: Instagram

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija na društvenim mrežama. - "Kakav prizor i naravno suze", "Jedna je mama", "Baka Ane kraljica" - samo su neki od komentara koji su dirnuli publiku. Mnogi su istaknuli kako je upravo prisustvo majke zaokružilo priču o savršenom koncertu, opisujući kako su se Severini "sve kockice posložile". Iako su iznimno bliske, gospođa Ana nikada nije voljela medijsku pozornost i rijetko se pojavljuje u javnosti. Njezina diskretna, ali snažna podrška bila je Severini najveći oslonac, posebice tijekom teške borbe za skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Upravo ta samozatajnost čini njihovu vezu posebnom, a rijetke zajedničke trenutke koje pjevačica podijeli još vrjednijima.

Inače, ovo nije prvi put da Severina javno objavljuje majku na društvenim mrežama. Podsjetimo, poznata hrvatska pjevačica je na Badnjak prošle godine svojim pratiteljima na društvenim mrežama podarila emotivan trenutak, podijelivši video sa svojom majkom Anom i najbližim članovima obitelji tijekom blagdanskog okupljanja u svom domu.

Pjevačica je zablistala u dugoj svjetlucavoj bijeloj haljini tijekom posebnog blagdanskog fotografiranja, kojem su prisustvovali njezina majka Ana, sin Aleksandar te drugi bliski članovi obitelji i prijatelji. "Moja mama je najbolja... i najljepša", napisala je Severina uz dirljivu snimku na kojoj grli i ljubi svoju majku. Severinin odnos s majkom Anom oduvijek je bio izuzetno blizak i poseban. Pjevačica je ranije otkrila potresne detalje iz vremena svog rođenja, kada je njezina majka provela pet mjeseci u komi nakon poroda. "Kaže da je vrijedilo", podijelila je jednom prilikom Severina, pokazujući koliko je snažna veza između njih dvije.