Saša iz 'Boljeg života' razveo se od Zagrepčanke na neobičan način, a kćer zbog rata nije vidio godinama

Poznati srpski glumac Boris Komnenić, preminuo je danas u 64. godini života, poslije teške bolesti. Domaćim gledateljima bio je najpoznatiji po ulozi Saše Guze Popadića u seriji "Bolji život". Glumac nije puno govorio o poznatom životu, no poznato je da je bio u braku sa Zagrepčankom Rene, s kojom je imao kćer Nike.

- Posao nije utjecao na razvod, moj brak se slavno završio, jer se razvod pokazao kao odlično rješenje. Bio je to jedan od najljepših trenutaka u našem zajedničkom životu, nikad se nismo bolje družili nego tog dana kada smo se rastali. Otišli smo zajedno na ručak, divno pričali i božanstveno se proveli, a tako smo i nastavili. I posao je bio jedan od faktora za razvod, ali nije bio presudan. Rene i ja se nismo dovoljno dobro poznavali prije vjenčanja, onda smo se počeli upoznavati i nije nam se svidjelo ono što smo spoznali, kazao je prije nekoliko godina za beogradski Story i dodao da nije mogao sudjelovati u kćerinom odrastanju, jer je tijekom rata živjela s majkom u Hrvatskoj.

- Nismo se vidjeli od izbijanja rata, jer iz nepoznatih razloga nikako nisam uspio dobiti vizu kako bi ih otišao posjetiti. Od kada su vize ukinute, redovito se viđamo, ali ona je sada zrela i formirana osoba, majka moje unuke Lucije. Nike sada utječe na mene, pokušava me odgojiti i učiniti zrelijim i boljim. Ne mogu vam objasniti koliko mi je bilo teško. Radili su neki kanal, ni sam ne znam kako sam uspijevao ostvariti ih, a oni su mi samo osiguravali informacije da su njih dvije dobro. Najgora je bila ta neizvjesnost i naše međusobno nepoznavanje. Bile su to kćerkine najosjetljivije godine u kojima nisam sudjelovao i taj period je praktički zauvijek izgubljen. Pokušavam to ne ponoviti s unukom i nadam se da ću u tome uspjeti, kazao je Komnenić i ispričao kako je izgledao njihov prvi susret nakon pet godina.

- Bio je to kao susret dvoje ljudi koji su veoma bliski, a ne znaju se. Sreli smo se u Ljubljani, jer tada još nisam mogao doći u Hrvatsku. Neugodnost je vrlo brzo nestala, jer krv nije voda, a divni odnosi na sreću traju do danas, dodao je tada Komnenić.