Sanja izgubila živce, crveni tim ju opako izvrijeđao: Ovo je svinjokolj. Ovako se prase valja u blatu

U igru za plemenski imunitet oba su tima došla polažući veliku nadu u pobjedu. S uzastopnim pobjedama u natjecanju za namirnice, plavi tim došao je sa svježim sjećanjima na fine sendviče i slatke palačinke, dok se crveni s nizom gubitaka silno žele napokon domoći pobjede. „Puni smo energije nakon zadnje igre“, kaže David, a Bojan napominje: „Izvukli smo pouku iz igara i dolazimo na poligon bolji“. Umjesto poligona dočekala ih je blatna arena s posebnim pravilima natjecanja.

U svakom krugu sudjeluje po jedan natjecatelj iz svakog tima. Svaki igrač u ringu s jednom rukom drži postolje na kojem se nalazi totem. Zadatak protivnika je da taj totem sruši dok u isto vrijeme sačuva svoj. Da bi pobijedili u jednoj rundi moraju dva puta srušiti protivnikov totem kako bi osvojili jedan bod. Pobjeđuje pleme koje prvo osvoji osam bodova.

U prvom okršaju između Filipa i Bojana, pobjedu je odnio Bojan, ali do zadnjeg je trenutka dvoboj bio neizvjestan. U borbi između Jelene i Nataše, Jelenin defenzivan stav koštao ju je pobjede, pa je Nataša s priličnom lakoćom odnijela bod za crveni tim. U srazu Davida protiv Marka, pobjedu je osvojio David, a posebno je napeto bilo kada su u ring ušle Sanja i Nikolina. Naime, Sanja je u jednom trenutku izgubila živce i bila posebno gruba prema protivnici, a to ju je koštalo osvojenog boda - jedno rušenje Nikolininog totema nije joj se priznalo. No njezin agresivan nastup kojeg je uspjela zadržati u okvirima dozvoljenog ipak je kasnije donio bod plavoj ekipi.

„Ovo ponašanje, ovo je svinjokolj'', komentirala je Draga. „Ovako se prase valja u blatu“, komentirali su članovi crvenog tima nakon što je Sanja plavom timu priskrbila bod. U neizvjesnoj igri zadnju su rundu odigrale Marina i Marija te je igra završila rezultatom pet naprema pet, a koje će pleme na kraju osvojiti osam potrebnih bodova za plemenski imunitet, doznat ćemo već sutra.

VIDEO Ipak idemo u finale? Letu 3 rastu šanse na kladionicama za Euroviziju