Sandra Perković: U bolnicu sam zaprimljena usred noći. 6. siječnja je dan kada sam se ponovno rodila

Naša uspješna atletičarka Sandra Perković u životnom intervju koji je prije četiri godine dala za Večernji list otkrila je kako je 2008. godine vodila borbu za život i ispričala nam je kako je zbog bolova u trbuhu završila u bolnici gdje su joj rekli da je crijevna viroza, a zapravo je imala upalu slijepog crijeva. Drugi put došla je u bolnicu kada se tjelesna temperatura nije spuštala ispod 41.

- Otišla sam na operaciju, ali nije bila uspješna. Bolovi u trbuhu bili su još jači, a onda su mi rekli da imam sepsu. Morala sam na drugu operaciju. Sjećam se da su mami Vesni rekli da 90 posto ljudi ne preživi takvu operaciju i da joj preostaje samo da se moli. Sreća da je moje tijelo bilo jako i preživjela sam – rekla nam je tada Sandra. U razgovoru za Story ovih je dana detaljnije opisala o čemu se radilo i koji liječnik je zaslužan što je ostala živa-

- Prvotno su mislili da je riječ o crijevnoj virozi, no bolovi nisu prestajali ni nakon 6 dana pa sam opet završila na istom mjestu. Doktor Željko Lackoviću iz KBC Dubrava koji mi je pristupio u prolazu uspio je detektirati problem, a to je bila upala slijepog crijeva. No brzo je postalo jasno kako se slijepo crijevo odvojilo i rasprsnulo. Nekoliko dana nakon operacije kada više nisam primala antibiotike putem infuzije, moje stanje se počelo pogoršavati. U periodu između Božića i Sveta tri kralja bili smo dva puta na hitnom prijemu, no poslana sam kući. Treći put kada sam došla, dr. Lacković je bio dežuran i ovoga puta me on zaprimio, te spasio život. On je shvatio da nešto ne funkcionira kako treba. U roku od pola sata okupio je tim koji me ponovno operirao - prisjetila se. Ispričala je kako su se bakterije koje su ostale nakon prve operacije počele širiti po njenom trbuhu i u dva tjedna je izgubila trideset kilograma.

-U bolnicu sam zaprimljena usred noći. 6. siječnja je dan kada sam se ponovno rodila - rekla je Sandra koja je o ovoj temi pričala kako bi pomogla u podizanju svijesti o ovoj teškoj bolesti.

