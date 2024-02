Sandra Benčić: Moja djeca nemaju mobitele, PlayStation igraju samo vikendom

Ovotjedna gošća bila je jedna od najaktivnijih saborskih zastupnica, aktivistica i kandidatkinja za premijerku na nadolazećim parlamentarnih izborima, Sandra Benčić (46). Na samom početku emisije "U povjerenju by Neven Ciganović", voditelj je iskreno priznao zastupnici da ne prati politiku i da je ne kuži, ali da voli kad ima skandala u politici. - Pa čuj, onda živiš u dobroj zemlji, barem skandala ne nedostaje u našoj politici, izjavila je Benčić. Objasnila je i kako ona obavlja svoju saborsku dužnost te ispričala anegdotu nakon jedne rasprave koja je potrajala do dugo u noć.

- Dolazi neki čovjek za govornicu i Urša se okrene i pita - Tko je ovaj čovjek?, ja se okrenem prema Anki i ona kaže - Ne znam, priča saborska zastupnica na temu kako su ona, Anka Mrak Taritaš i Urša Raukar-Gamulin bile začuđene kako neki zastupnici ne dolaze na posao i tako ne obavljaju dužnost za koju su izabrani. Dodala je kako je na kraju Raukar-Gamulin ustala i upitala predsjedavajućeg tko je ta osoba i zašto je stala za govornicu, a odgovor je dao sam zastupnik kojeg Benčić nije htjela imenovati. Naime, s obzirom na njegove rijetke dolaske na posao, nitko ga zapravo nije poznavao pa su pomislili da je riječ o uljezu, a ne o njihovom kolegi.

- Obično nakon ponoći, svi polude. To je kao na maturalcu, dodala je zastupnica kako nakon ponoći zastupnici se raspuste i krenu "valjati fore". Osim toga, spomenula je i kako nakon duge rasprave koja potraje do dugo u noć s kolegicama iz SDP-a i drugih stranaka popije piće da sumiraju sve što se dogodilo pa onda idu kući.

Također, dotakla se teme kandidature na idućim parlamentarnih izborima te navela kako je "grah pao na nju" nakon dogovora u stranci. Spomenula je i kako sramotno niske plaće imaju zaposlenici općih i tehničkih poslova poput kuhara i konobara u Hrvatskom Saboru. - Danas u Zagrebu s tom plaćom ne možete stanarinu platiti, otkrila je zastupnica.

- Je l' tračate?, upitao ju je Ciganović nakon što je primijetio kako se često saborski zastupnici došaptavaju. - Pa kako ne, pa kaj ima posla na kojem se ne trača?, odgovorila mu je Benčić te dodala - Pogledati Sabor nekad je to, vidjet Hrvatsku u malom.

Foto: Antonio Tatar

Voditelj ju je upitao i o njenom slobodnom vremenu te kako organizira svoj privatni život s obzirom na dosta zahtjevne poslovne obveze. - Nema tih superžena koje sve stižu, raditi 15 sati na dan i da im je sve doma tip top i da su im djeca odlično, i da stignu vrijeme provoditi s njima, i s prijateljicama, znači to ne postoji, uvijek nešto pati, dodala je. Suprug joj je velika podrška i dosta joj pomaže kod kuće, a s njime jedino ima sukobe oko kuhanja. - Volim kuhati jer me to opušta, voli i muž pa se ponekad i tučemo, u šali je odgovorila. Također, otkrila je voditelju da njena djeca nemaju mobitele te da igraju PlayStation samo vikendom.

- Idem često na koncerte, ne propuštam Let 3, na TBF idem često, Hladno pivo, odgovorila je Benčić o njenom glazbenom ukusu, dok je za filmove dodala kako je dobar film onaj koji uspije pogledati u pauzi od obveza. Ciganović joj je spomenuo kako u Zagrebu ne postoje LGBT klubovi, što je zastupnicu isto šokiralo. - Prije 10, 15 godina kada je zapravo scena nastajala i kad je bila velika diskriminacija prema LGBT osobama, tad su nastajali LGBT klubovi. Ne znam gdje su nestali, zaključila je Benčić.