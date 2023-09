Samanta o svojoj tehnici zavođenja: 'Muškarac mora biti alfa, lovac...'

Uz Ines Petrić i Bahru Zahirović, među povratnicama u show "Ljubav je na selu" našla se i Samanta Knežević. Zadranka se već natjecala u showu a svi pamte njezin odnos s gepek majstorom, Nevenom Landekom.

Samanta je za RTL.hr napravila vodič za zavođenje i otkrila što očekuje od svog farmera Ivana.

- Prvenstveno smatram da muškarac mora biti alfa muškarac i da je uloga muškarca da bude lovac i da zavede djevojku, rekla je. Njezina taktika je i u - trzanju.

- Treba vidjeti trza li muškarac na vas, ako ne, treba odustati u startu. Ako trza, naravno, kako bih to rekla? Malo koketirati, udijeliti mu kompliment, vidjeti što će on vama reći. Neka komunikacija, ovo-ono, smješkanje. To bi se trebalo razviti prirodno, spontano, naglasila je. A kako to Samanta primjećuje?

- To je unutarnji osjećaj, pogledi sve govore, mislim da bi ljudi to trebali raspoznati. Tko ne može, taj nema emocionalnu inteligenciju. I nema tu spasa, dodala je.

Podsjetimo, Samanta je bila odabranica Nevena Landeka u 13. sezoni, a svi pamte njihove vruće poljupce i spoj u prtljažniku njegova automobila zbog čega je kasnije prozvan ‘’gepek-majstor’’.

Iako ju je poveo i na romantično putovanje, iskrice među njima ipak se nisu rasplamsale. Nakon toga je obznanila da je u vezi sa Željanom Arnerićem koji je u istoj, 13. Sezoni bio na imanju farmerice Raseme Vladetić, no prekinuli su nakon nekoliko mjeseci.

Samanta se zatim prijavila i u 14. sezonu showa, i to na farmu najmlađeg farmera sezone Tomislava Skejića, a iako su prvi poljupci pali već na prvom spoju, a završila je i na njegovoj farmi, on se ipak posvetio isključivo jednoj djevojci, danas njegovoj zaručnici – Steli Pavičić.

Nakon toga su je povezivali i s farmerom Damirom Toplekom, a iako su priznali da je između njih bilo ''ono nešto'', ipak su odlučili ostati samo dobri prijatelji.

Zadranka ističe kako smatra da će se na farmi dobro snaći jer ne boji se posla, a ni domaćih životinja. Nije otkrila kojem je farmeru pisala, no kazala je što ju je privuklo kod njega.

- Privukao me jer je izgledao zanimljivo i imao je dobar stil. Čini mi se jako drag, kakav će biti uživo, vidjet ćemo!, kazala je optimistično.

