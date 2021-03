Šajeta i Banfić odlaze u kulinarski dvoboj, a Jozefina i Ksenija slave prve desetke: 'Skoro sam i kosti pojeo'

U još jednom okršaju radnih jedinica zvanom 'prsa o prsa' natjecatelji su dobili zadane kulinarske tehnike koje su morali ispoštovati prilikom pripreme glavnog jela s prilogom. Bilo je tu svega – špikovanja, pečenja bez pećnice, pripreme začinske korice i čišćenja hlapa, kojeg su se Miroslava i Nebojša te Ivana i Velimir najviše pribojavali.

„Kad sam ispod zvona vidio hlapa, pomislio sam - idemo kući, ovaj zadatak ćemo bojkotirati jer znam da Ivana neće to ubiti, a ja ne znam što s njim napraviti“, priznao je na početku Velimir, no onda je u pomoć stigao mentor Ivan Pažanin i spasio stvar te mu pokazao kako se uhvatiti u koštac s tom namirnicom. No nisu oni bili jedini u problemu, polemike su se vodile i oko toga što točno znači špikovati te koja vrsta mesa se špikuje i koriste li se pritom trakice ili kockice za špikovanje. Svi odgovori stigli su kad su gotova jela uspješno servirana pred žiri, a o okusima se kasnije raspravljalo.

U zadatku 'bez pećnice' okušale su se Jozefina i Ksenija, koje su pripremale file šarana na toploj salati te Jazz i Joško koji su ponudili bržole s restanim krumpirom i kremom od boba. Iako je Tomislav Špiček odmah pronašao kosti u šaranu, djevojke su sve oduševile inovativnim i ukusnim jelom pa im je žiri okrenuo čak tri desetke, ujedno i prve desetke ove sezone!

Foto: RTL

„Toliko ste dobro jelo napravile da sam skoro i kosti pojeo pa je to zanemarivo. Iskreno, niti jedan kuhar na svijetu ne može izvaditi sve kosti kod sirovog šarana jer su uvučene u meso. Žao mi je da se preko televizora ne može probati ovo naše jelo da ga i gledatelji probaju. Još uvijek sam pod dojmom tog jela. Također, nemam zamjerki za Joška i Jazz, ova krema od boba je van pameti, na kruh bi je mazao i jeo!“ pohvalio je Špiček, a Pažanin je priznao da odavno bolju bržolu nije jeo, pa su zaručnici osvojili visokih 29 bodova!

Visoka očekivanja nisu ispunili Šajeta i Edi te Mirela i Ljuba jer su oba para špikovali mljevenu piletinu, što je definitivno bio krivi odabir namirnice za špikovanje.

Foto: RTL

„Vi ste šaljivdžije, kakvi ste vi, takva vam je i hrana – šaljiva!“ kazao je Pažanin na Šajetine olimpijske polpete u obliku smajlića pa su dečki zaradili niskih 9 bodova, a Mirela i Ljuba dobile su 17 bodova zbog nešto bolje izvedbe i ukusnijeg jela.

Miroslava i Nešto te Ivana i Velimir pripremali su hlapa, nakon što su smogli hrabrosti da ga očiste, neki su ga slasno i pojeli pa je žiri tražio tu cijenjenu namirnicu po tanjuru.

Foto: RTL

„Zašto ima ovako malo mesa u rižotu od cijelog hlapa? Bojim se da ako ja probam dva zalogaja da neće biti za moje kolege, imate preveliku količinu riže naspram hlapa. Ukusno je, ali fali života, moglo je to puno bolje“, komentirao je Špiček rižoto od Miroslave i Neše, a ona je priznala kako je pojela veći dio hlapa prije serviranja pa su ukupno zaradili 15 bodova. Ivana i Velimir dobili su 20 bodova za svoje pljukance s hlapom, no ni to ih nije izvuklo da se na kraju večeri nađu na dnu ljestvice.

Ivana i Aki te Danijela i Josip pripremali su jela sa začinskom koricom, prvi su se odlučili za losos, a drugi za ramstek.

„Ivana i Aki, hrust vam je jako ukusan i dobro ste odradili zadatak. Riba je ukusna, ali panceta nije dovoljno hrskava na šparogi. Danijela i Josip, vama nije ispalo meso kako ste zamislili, nije posušeno i nije neukusno, ali nije sočno kako je trebalo biti“ kazala je Željka Klemenčić. Ivana i Aki dobili su 21 bod za svoje jelo s lososom, dok su Danijela i Josip zbog nešto lošije izvedbe dobili samo 13 bodova.

Kad se sve zbroji, glavni animatori sezone Šajeta i Edi bili su najslabija karika tima Željke Klemenčić, dok su u timu Ivana Pažanina to bili Ivana i Velimir.

Foto: RTL

Sutra će se na setu showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' odvijati pravi celebrity dvoboj, a tko će se pokazati boljim kulinarskim talentom, pogledajte u četvrtak u 20.45 sati na RTL-u!