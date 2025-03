Rukometaši Glavaš i Srna otkrivaju hoće li ići na Thompsonov koncert na Hipodromu

Marko Perković Thompson 5. srpnja će održati koncert na zagrebačkom Hipodromu i prodao je 281.774 ulaznica, čime je službeno postao najveći koncert s prodanim ulaznicama na svijetu, u povijesti, priopćili su iz Entrija. Interes za ovaj koncert je bio velik i koncert se rasprodao u manje od 24 sata, a skoro polovica svih ulaznica prodana je u manje od 6 sati. Među velikim obožavateljima Thompsona su i naši rukometni reprezentativci i upravo je Thompsonova pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" bila neslužbena himna rukometne reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva u rukometu na kojem smo osvojili srebro. Reprezentativci Zvonimir Srna i Filip Glavaš ispričali su kako je uopće Thompsonova pjesma postala himna reprezentacije.

- Nekako smo spontano na pripremama za Olimpijadu krenuli s time. Čak je Zvone došao prvi i rekao ''Ej, jesi li čuo ovu novu stvar od Thompsona'' i tako je mic po mic krenulo sve više i više i postala je naša neslužbena himna - ispričao je Filip u razgovoru za IN Magazin. Na pitanje hoće li ići na Thompsonov koncert na Hipodromu, Filip i Zvonimir kažu: Naravno! Glavaš i Srna bili su prezenteri na nedavno održanoj dodjeli glazbene nagrade Porin za koju je Thompson bio nominiran u tri kategorije, ali nije osvojio nijedan Porin ove godine. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić podijelio je detalje o pripremama za koncert koji već sada slovi za najveći komercijalni koncert ikad održan u Hrvatskoj, a možda i šire.

- Nije se spavalo ovaj vikend, a tek slijede dani i noći. Telefon mi se usijao, zovu sa svih strana - priznaje Barišić za Jutarnji list, dodajući kako ni sami nisu očekivali ovakav, gotovo nestvaran odaziv publike. - Ne, nismo to očekivali, a bit će još i više ljudi. Ovo je zaista svjetski rekord u varijanti komercijalnih koncerata, dakle gdje se karta kupuje. Nitko nije to do sada postigao - ističe Barišić. Ogroman broj posjetitelja, koji premašuje i najoptimističnije procjene, postavio je pred organizatore goleme produkcijske izazove. Kvalitetno pokriti otvoreni prostor Hipodroma za gotovo 300.000 ljudi zahtijeva opremu koja nadilazi kapacitete dostupne u Hrvatskoj. - Marko će odraditi svoj dio posla vrhunski, u to ne sumnjamo, a u produkcijskom i glazbenom smislu jamčim da će sve biti u redu. Već smo krenuli nabavljati opremu po Europi, jer u Hrvatskoj nema toliko opreme za toliki broj ljudi. Dakle, ni zvuka, ni lighta, ni videa, ni led ekrana, ali ima po Europi. Dio ćemo naći u Hrvatskoj, dio vani - objašnjava Barišić.