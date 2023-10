Roger Waters objasnio zašto u novoj verziji klasika Pink Floyda spominje 'jednu cestu u Jugoslaviji'

Glazbenik Roger Waters (80) Bivši član i osnivač legendarne britanske grupe Pink Floyd nedavno je objavio album Dark Side of the Moon Redux, koji je reinterpretacija legendarnog albuma benda iz 1973. U jednoj od najpoznatijih pjesama s ovog albuma "The Great Gig In The Sky", dodao je stihove koji glase: "Postoji samo jedan put u Jugoslaviji". Kazao je kako je to posveta o Donaldu Hallu, američkom pjesniku i profesoru. Hall je između ostalog između 2006. i 2007. godine bio pjesnik laureat SAD-a a umro je nakon borbe s rakom 2018. u 90. godini života.

Putem pjesme, Waters priča priču o njegovom životu te se usput oslanja na zanimljiv motiv – “Postoji samo jedna cesta u Jugoslaviji.” Naime, radi se o referenci na Hallov esej “One Road“, u kojem Hall govori o putovanju sa svojom bivšom ženom Kirby od Oxforda do Atene, a priču započinje na graničnom prijelazu između Austrije i Jugoslavije. Tamo im je jedan od službenika rekao kako postoji samo jedna cesta u Jugoslaviji, referirajući se na poslijeratno stanje jugoslavenske infrastrukture.

Glazbenik je u pjesmi prepričao kako se na kraju svog nastupa u Zagrebu 2018. godine "iznenada našao kako govori pred deset tisuća Hrvata Hallovu priču Jedan put". Kako je kazao u tekstu pjesme “The Great Gig in the Sky”, Waters nije znao hoće li hrvatska publika razumjeti poantu, iako se je na kraju iskreno i glasno nasmijala. Otprilike u to vrijeme je saznao je kako se njegov prijatelj Hall bori s rakom, od kojeg je na kraju i preminuo.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Watersu su lani otkazani koncerti u Poljskoj nakon što su umjetnikovi komentari o ratu u Ukrajini izazvali buru kritika. Waters se trebao pojaviti u Krakovu u travnju.

Poljski su mediji prenijeli izvješća o njegovu otvorenom pismu prvoj dami Ukrajine Oleni Zelenskoj kojim je poziva da zamoli svog supruga da odabere "drugi put" i kojim kritizira Zapad zbog opskrbe Ukrajine oružjem što je izazvalo snažne osude.

"Live Nation Polska i Tauron Arena Krakow otkazali su koncert Rogera Watersa", objavili su organizatori na web stranici dvorane.

VIDEO: Prošlo je deset godina od tragične smrti Dolores Lambaše, tu večer iznenada je promijenila planove