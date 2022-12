Rita Ora izazvala brojne komentare zbog ove izazovne kreacije: U ovome možeš na plažu, ali ne na crveni tepih

Kada se pjevačica Rita Ora pojavila na crvenom tepihu na dodjeli nagrada British Fashion Awards 2022. u londonskom Royal Albert Hallu najprije je pažnju privukla dosta izazovnim outfitom. Nosila je prozirnu crvenu haljinu ispod koje je nosila tange, a grudnjak je bio dio haljine i zasluge za ovu neobičnu kreaciju pripadaju dizajnerici Nensi Dojake koja je ovaj dizajn predstavila u kolekciji proljeće/ljeto 2023. Ono što je dodatno privuklo pažnju je bio make up slavne pjevačice i svi su se pitali što joj se dogodilo s očima.

Za Ritin make up bila je zadužena vizažistica Isamaya Ffrench koja je uz pomoć samoljepljivih naljepnica oko očiju i jagodica Rite Ore postigla ovaj neobičan make up efekt za koji su mnogi zaključili kako je nalik krilima šišmiša. Rita je na svom Instagramu podijelila cijeli proces šminkanja i nekoliko fotografija kada je sve bilo gotovo. Objavila je pjevačica i fotografije cijelog outfita, a njezini obožavatelji bili su podijeljeni oko ovog modnog izričaja. Dok je jedan dio udijelio komplimente Riti i pohvalili su njezinu liniju, drugima nije bio baš jasan ovaj modni koncept.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS Singer Rita Ora poses on the red carpet at the Fashion Awards 2022 in London, Britain, December 5, 2022. REUTERS/Henry Nicholls Photo: Henry Nicholls/REUTERS

- Modna ljestvica je tako nisko postavljena u zadnje vrijeme, loši materijali, loš dizajn. Znamo da imaš dobro tijelo, ne moraš ga pokazati u ovako nečemu. Vrati se dobroj modi, što je ovo pobogu. Moram reći da mi stvarno nedostaje stara Rita. Je li ovo još uvijek moda? Uostalom, ovako možete ići na plažu, ali za večernji događaj ne idete ovako odjeveni, primjereno je imati lijepu večernju haljinu, što ovo svakako nije - bio je dio komentara njezinih obožavatelja na Instagramu.

