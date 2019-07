Ribafish: I dalje mi nije jasno što sam sve pokrenuo. Velika je ovo priča

– Plivaj, Riba, plivaj! – bodrili su ga vjerni pratitelji na društvenim mrežama diveći se hrabrosti i snazi koju je bloger i novinar Domagoj Jakopović Ribafish utjelovio u trogodišnjem projektu RokOtok.

Jučer je, naime, završena prva faza tog projekta kojeg je Domagoj pokrenuo u spomen na preminulog sina Roka. Ribafish je s njim htio posjetiti sve hrvatske otoke, ali Rokov život naglo se ugasio kad mu je bilo 12 godina, a morska avantura oca i sina stala je nakon osam posjećenih otoka. Njemu u čast, Rokov neostvareni san postao je Ribin cilj – plivajući obići sve preostale otoke na Jadranu. U to je uključio djecu i njihove roditelje s namjerom da podigne svijest o važnosti vremena koje roditelji provode s djecom.

Prva etapa projekta počela je 6. srpnja kad je Riba izotplivao do Koločepa. Zatim su uslijedili Lopud, Šipan, Mljet, Korčula, Šćedro, Hvar, Vis, Budikovac i Biševo. Kada je stigao na Korčulu, rasipao je Rokov pepeo na njegovoj najdražoj plaži. Isplivavši kilometre u moru, uspio je obićia prvu fazu jučer je završio na Čiovu. Sljedeće godine čeka ga još toliko otoka, a u trećoj i finalnoj godini projekta njih 16. Najteža dionica bila je između Mljeta i Korčule. Zbog jake bure i valova do tri metra visine trebalo mu je šest sati, a da dopliva od Hvara do Visa, trebalo mu je

– I dalje mi nije jasno što sam sve pokrenuo. Ideja je bila naći nekoliko tih klinaca na otocima, popričati s njima i podijeliti im knjige i na kraju je preraslo u to da, kamo god dođem, ljudi me dočekuju, tapšaju me po ramenu dok se spremam – kazao nam je u nevjerici Domagoj prije nego što se otisnuo iz Drvenika Velog prema Čiovu kako bi završio prvu fazu RokOtoka. U finalu prvog dijela projekta pridružila mu se aktualna hrvatska prvakinja na 3, 5 i 10 kilometara i najbolja plivačica Hrvatske Antonija Buličić. Ni bolno rame, ni umalo potopljen brod, ni iscrpljenosti koja graniči s dezorijentiranošću nisu mogli zaustaviti Ribu.

– Neki dan došao sam na Hvar i pozdravio djecu s: “Dobar dan, Brač” – smije se Domagoj koji priznaje da mu nedostaju četiri dana odmora. – Uzimam magnezij, dosta suplemenata i jako puno vode, čak do dvije litre – opisuje Riba i dodaje da, kamo god su stigli, bili su lijepo dočekani.

– Svi su nas zvali i počastili. Jeli smo od zubaca do ćevapa. Apsolutno sve. Ne znam reći ne. Uvijek ću biti onaj debeli iz kvarta – smije se Domagoj i otkriva što mu prolazi glavom prije skoka u more.

– Jednostavno se isključim. Uskočim u odijelo, namažem se vazelinom, uzmem vitamine i tih nekoliko sati si govorim: ‘‘To je za Roka, to ćeš napraviti” i divno je kad se pojave svi ljudi koji to podržavaju – kaže Riba kojeg su na jedrilici Mango pratili kapetani Lovre Uroda i Dominik Perković. Organizaciju predvodi Kasandra Draganić, a za Ribino zdravlje tijekom plivačkog pothvata brinuli su se Marija Štanjel, Ena Kurtić i Ana Štefanel. Spasioci koji su Domagoju bili na raspolaganju bili su Ivan Jurić, Todor Jurjević i Nikola Stračarova – članovi Crvenog križa iz Dubrovnika i Splita. Ribine zgode zabilježio je kamerman Igor Bogdanović, a asistentica u plovljenju bila je Gorana Galić. Nakon druženja s djecom kreće potraga za blagom.

– Moj tim sakrije blago, a klinci kreću u potragu. Zaviruju ispod svakog kamena, dižu turiste s plaže... – kaže nam on i pritom dodaje da na kraju svako dijete dobije poklončić s knjigom i uputom da je mora pročitati s roditeljem.

– To je uputa koju dobiju jer je i meni kao klincu bilo najdraže kad mi je mama čitala Julesa Vernea, kao što sam i ja svom Roku čitao. Najdraže bi mi bilo zaspati s knjigom u ruci – kaže na kraju Ribafish dodajući da su tijekom ove morske avanture RokOtoka upoznali oko 1500 djece .