Rebeka Ljiljak svojim prvim samostalnim singlom otvara treće izdanje projekta Femme Nouvelle

Rebeka Ljiljak publici je poznata kao članica benda Headoneast, a sad je došao trenutak za njezin prvi samostalni singl kojeg će predstaviti u sklopu trećeg po redu projekta Femme Nouvelle. Svoj glazbeni zanat pekla je u Headoneastu, u kojem je stekla neprocjenjivo iskustvo, ali kao umjetnica zaželjela je i zasebnu platformu na kojoj će objavljivati autorske pjesme pod vlastitim imenom, zvukom i produkcijom. Tako će Rebeka paralelno nastaviti svoj put u Headoneastu, ali i kao solo pjevačica.

Veliku podršku pruža joj suprug i kolega iz benda, Aleksandar Ljiljak, međutim, dok je Headnoeast njegova autorska tvornica i „igračka“, u sadržaj Rebekinog prvog singla nije intervenirao. Do izleta u solo vode došlo je spontano, jer kako Rebeka kaže, inspiracija ne bira ni vrijeme ni mjesto.

Femme Nouvelle zamišljen je kao projekt ženskog kantautorstva, a pjesma "Ti ni ne znaš", nastala kao rezultat suradnje kreativnih i talentiranih žena, savršena je „pjesma ambasador“ koja promiče ideju ženskog stvaralaštva.

Pjesma prati temu muško-ženskog odnosa te donosi perspektivu žene koja prati, razumije i podržava muškarca na njegovom duhovnom putem, dok istovremeno zahvaljuje na njegovom mraku zbog kojeg je došla do lekcija i spoznaja o sebi i svijetu oko sebe, a da on toga nije ni svjestan.

Rebeki se u realizaciji projekta "Ti ni ne znaš" pridružila dugogodišnja prijateljica, glazbenica i redateljica Lea Radolfi, čime je dodatno osnažen "girl power" moment. Lea Radolfi potpisuje video spot sniman na Zagrebovom stadionu u Kranjčevićevoj ulici, koji se nalazi u kvartu u kojem su Rebeka i ona odrasle, a suradnja ih je podsjetila i na njihov bend iz osnovne škole, što je dodatno unijelo elana.

Rebeka je iznimno zahvalni Lei, koja je shvatila njenu viziju i ideju koju želi prenijeti. Video prikazuje krajnji klišej onoga što desetljećima smatramo ultimativnim muškim konceptom – nogometni stadion i djevojke koje apatično prenose poruku upravo na stadionu, mjestu gdje testosteron vodi glavnu riječ. Kako je Rebeki boja fuksije omiljena, zajedno s Leom odlučila je da da trava bude upravo u toj boji, kako bi se stadion dodatno feminizirao.

Rebeka Ljiljak ostavila je svoj pečat u svakoj etapi projekta. Tekst je u potpunosti njezin autorski rad, a glazbu je radila u suradnji s Ana Marijom Šir, koja je zaslužna i za aranžman pjesme. Energije dviju djevojaka toliko su podudarne pa Rebeka ističe kako je ovo samo početak njihove suradnje.

Udružene ženske snage na pjesmi "Ti ni ne znaš" u velikom stilu otvaraju novu sezonu projekta Femme nouvelle, a Rebeka otkriva što ju je privuklo tome projektu:

-Femme nouvelle je pokazao fantastičan progres ženske kantautorske scene u Hrvatskoj i uvijek mi krao pažnju na najpozitivniji mogući način. Velika je čast biti dio te jake i nezaustavljive zajednice. Žene su danas uistinu sve: majke, kućanice, ratnice, autorice, glazbenice, umjetnice, šamanke, gurui - you name it - vrijedne su radnice. Projekt kao glavni motiv ima upravo zajedništvo i međusobnu podršku žene ženi - a tu poruku držim iznimno važnom. Koncept Femme Nouvelle uistinu ima sve elemente jednog značajnog i snažnog ženskog pokreta.

