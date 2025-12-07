Reality zvijezda prošla je pakao i lice joj se deformiralo: Potrošila sam cijelu ušteđevinu, ali sad sam bolje

Bivša zvijezda reality emisije "The Real Housewives of Beverly Hills" Brandi Glanville rekla je da se “osjeća puno bolje” i da je za nju ovo novi početak nakon što je prošla kroz pravi pakao zbog problema koje je imala na licu. Glanville tvrdi da su joj se crte lica promijenile zbog “parazita” koje je navodno pokupila u Maroku 2023. godine tijekom snimanja "The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex-Wives Club 2." Potrošila je više od 130.000 dolara pokušavajući riješiti ovaj problem, a u jednom je trenutku pokušala čak i tretman kremom za uklanjanje dlačica pri čemu je spalila kožu na licu. Međutim, ovog je ljeta otkrila da je potražila pomoć specijalista za infektivne bolesti i imunologiju Michaela R. Scome u New Yorku te možda pronašla rješenje. Iako nije otkrila kakvu joj je dijagnozu postavio, ponosno je objavila fotografije iz njegova ureda na kojima joj je lice vidno poboljšano.

Sada se Glanville, 53, osjeća optimistično te kaže: “Proces je bio spor, ali napokon se vraćam svojoj normalnoj rutini i ponovno se osjećam kao ja,” prenosi Us Weekly. Preselila se u novi dom, što za nju predstavlja “novi početak”, jer joj je “novi prostor pomogao da se resetira i usmjeri na stvaranje mirnijeg, pozitivnijeg okruženja”. Glanville sada posebno cijeni “mir” koji je pronašla te “uživa u jednostavnosti, provođenju više vremena kod kuće i pravoj brizi o sebi”. Prije nego što je upoznala liječnika koji ju je doveo do rješenja, njezino pogoršano zdravstveno stanje dovelo ju je do očajničke potrage za bilo kakvim načinom da popravi lice.

Glanville se u jednom trenutku savjetovala i s voditeljem emisije Botched, dr. Terryjem Dubrowom koji se nije složio s njezinom teorijom da je deformacija uzrokovana “parazitima”. No rekao je da je “zabrinut” zbog mogućnosti da je riječ o “infekcijskom procesu” ili “reakciji na strano tijelo uslijed injekcija”. U pokušaju da vrati lice u normalno stanje, potrošila je 130.000 dolara, posjetila više od 20 liječnika i upala u medicinske dugove.

“Moje osiguranje je reklo: ‘Ništa vam nije, to je samo upala i stari filer’”, rekla je u kolovozu, dodajući da joj liječnici također nisu “vjerovali” kada je govorila o “čudnim kvrgama” koje su joj se pojavljivale po licu. “Plaćam minimalni iznos na kreditnim karticama. Potrošila sam ušteđevinu,” rekla je Glanville, koja sa svojim bivšim suprugom Eddiejem Cibrianom — koji ju je ostavio zbog sadašnje supruge LeAnn Rimes — ima sinove Masona (22) i Jakea (18). “U mojim godinama, osjećam se kao gubitnica na neki način, jer sam uvijek imala sve pod kontrolom. Bila sam stabilna. Imala sam odličan kredit. Sada se bojim svake sitnice.”, rekla je.