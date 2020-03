Rafo o novom životnom izazovu i povratku na scenu: 'Sve je moguće ako me Bog pozove'

Protekle subote na Laudato TV-u počelo je emitiranje nove emisije “Fit katolik”. Emisija je plod projekta Fit katolik koji je nastao s ciljem promocije fizičke aktivnosti među vjernicima. Iza projekta stoje mladi urednici i voditelji, kineziolog Josip Vučko i kondicijski trener Domagoj Penava koji će gledatelje voditi svake subote kroz 30-minutnu emisiju u kojoj će posebnu ulogu imati i nekadašnji pobjednik Story Super Nove, Rafael Dropulić Rafo. Naime, unutar emisije bit će emitiran i svojevrsni mini reality “Fit s Rafom” koji prati dovođenje u kondiciju Rafaela Dropulića koji trenutačno na Laudato TV-u vodi emisiju “Blagoslovljen tek”.

– U prve četiri emisije obradili smo teme zdravlja, pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. To su stanja prouzročena, najčešće, nezdravim načinom života, što je velika prednost jer se na njih može utjecati promjenom životnih navika. Nastojali smo interdisciplinarnim pristupom liječnika, kineziologa i nutricionista svaku od tema svesti gledateljima na konkretan i pristupačan način, kako bi na kraju emisije dobili osnovne informacije koje mogu primjenjivati u svakodnevnom životu. Peta emisija posvećena je duhovnom zdravlju te nam svoja promišljanja iznose svećenik, vjeroučitelj i laik. U posljednjih pet emisija, teme će biti podijeljene. Jedan dio bit će o vjeri i sportu, a u drugom dijelu prikazivat ćemo cjelokupan kineziološki transformacijski proces Rafaela Dropulića Rafe – pojašnjava nam Josip Vučko i dodaje kako Rafu na taj pothvat nije trebalo previše nagovarati.

– Objeručke je prihvatio izazov. Njegova ustrajnost, motivacija i optimizam gurali su cijeli projekt naprijed. On će u emisijama iznijeti svoje svjedočanstvo o svojem nezdravom stilu života prije uključivanja u projekt i kako mu se stanje mijenjalo za vrijeme projekta. Nadamo se da će njegov primjer doprijeti do drugih ljudi i poslužiti im kao inspiracija – ističe Vučko. Posebnih priprema za emisiju, govori nam Rafo, nije bilo.

– Kako smo radili i vježbali, tako smo i snimali. Sve je počelo različitim testiranjima kod nutricionistice, liječnika i stručnjaka na kineziološkom fakultetu. Trebalo je utvrditi točno stanje organizma kako bismo znali što i kako dalje. Emisija zapravo prikazuje kako se ispravno pristupa vježbanju i fizičkoj transformaciji, s naglaskom na zdravstvene i duhovne prednosti od svega toga – otkriva Rafo. Priznaje kako dosad tjelovježba i nije bila pretjerano zastupljena u njegovu životu, no sada je tome odlučio stati na kraj. – Dok sam pohađao osnovnu školu trenirao sam karate, ali nakon toga sve je bilo na mahove. Nekoliko mjeseci bih se intenzivno bavio različitim oblicima rekreacije (bicikl, trčanje, teretana, fitness), a onda nekoliko mjeseci ništa. I tako u krug. Najdulji kontinuitet ostvario sam u sklopu škole trčanja. Gotovo cijelu godinu dolazio sam redovito na treninge i to je bilo odlično – prisjeća se Dropulić koji osim treninga pazi i na, kako kaže, redovito održavanje duhovne higijene.

– Provodim je odlascima na svetu misu, ispovijed i sudjelovanjem u različitim vjerskim aktivnostima. To je temelj. Također, trudim se provoditi što više vremena sa suprugom Marinom i kćeri jer se tada osjećam najbolje. Zdrava prehrana i rekreacija su nakon tri godine tek sad opet uvedene u program – kaže simpatični roker iz Ploča. Iako je od njegove pobjede u prvom hrvatskom realityju “Story Super Nova” prošlo 17 godina, Rafu i danas uz to razdoblje vežu samo lijepe uspomene. – Bilo je to lijepo razdoblje. Velika škola, puno iskustva, poznanstava i lijepih, dragocjenih trenutaka. Ne bih mijenjao ništa i mijenjao bih sve. Mijenjao bih sve jer čovjek je ipak pametniji što je stariji, vidi pogreške, uči iz njih i naravno da bih puno toga učinio i odlučio bolje s iskustvom i pameću čovjeka od 37 godina koliko imam sad, ali s druge strane, u životu se sve događa u svoje vrijeme i s razlogom, pa tako ne bih dirao ništa jer sve je ispalo super – govori Rafo. Nedugo nakon pobjede povukao se sa scene i posvetio obiteljskom životu, a odmak od pozornice njegovi brojni obožavatelji dočekali su s tugom i nevjericom.

Prošle godine kuloarima su se počele širiti priče o Rafinu povratku na glazbenu scenu nakon što je nastupio na koncertu duhovne glazbe “Progledaj srcem“. Kazao je tada kako mu više odgovara miran obiteljski život nego život estradne zvijezde u kombiju. No njegovo pojavljivanje u Areni, usprkos tome što ga nema na sceni, izazvalo je erupciju oduševljenja, i to ponajviše zbog njegove autentičnosti. Sasvim logično, već se tada nametnulo pitanje priprema li se Rafo za svoj veliki povratak pod svjetla pozornice. – Sve je moguće. Ako me Bog pozove, rado ću se odazvati, ali zasad imam druge prioritete – iskreno će Rafo. A jedan od tih prioriteta je i emisija “Fit katolik” koja je nastala prema istoimenom događanju koje je prošle godine prvi put održano u Maksimiru i premašilo je sva očekivanja. Projekt se planira nastaviti. – Sva pozitivna iskustva i svjedočanstva ljudi daju nam poticaj da ustrajemo i dalje u tom projektu koji ima i javnozdravstveni značaj. Uzmemo li u obzir da smo pri vrhu tjelesno neaktivnih nacija, svako nastojanje edukacije i poticanja na tjelovježbu je korisno i potrebno današnjem društvu – zaključuje inicijator projekta Josip Vučko.