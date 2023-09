Radoslav tješio Jožefa koji je ispao iz showa: 'Žene su mi uzele između jednog i dva milijuna eura'

U jučerašnjoj emisiji 'Ljubav je na selu' pred voditeljicu Anitu Martinović stigao je i Jožef. "Kako sam uzbuđen i nervozan. Sad je došao trenutak istine, biti ili ne biti", rekao je farmer. Otkrio je Aniti da su spremna dva bazena za njegove kandidatkinje te da je uhvatio boju dok se kupao i radio na imanju. "Neće biti dobro ako ne dođe nijedna, ali neće propasti svijet", istaknuo je Jožef.

Stjepan je s ostalim farmerima komentirao da Jožef neće proći dalje, da je poput filozofa i da od takvih žene bježe. Nažalost, stvarno nije dobio dovoljno pisama, a Anita mu je obećala pomoći.

"Ne znam hoću li ja ikada naći pravu ljubav. Čini mi se da mi nije suđeno", rekao je Jožef. Anita mu je rekla da ima osjećaj da će to na kraju sve biti dobro. Radoslav je tješio Jožefa i rekao mu da ne gubi nadu.

"Znaš li ti koliko su meni žene uzele novca? Između jednog i dva milijuna eura i nikad nisam rekao: 'Đavao ih odnio'. I zato će se tebi roditi ljubav iza ovog showa. Neka će te vidjeti i naći. Ove koje su nama prve pisale, one su grešnice", zaključio je Radoslav koji je za razliku od Jožefa dobio puno pisama i pprošao dalje. Branko je komentirao da je to zato što: "Žene ne vole raditi, no vole eure i more".

Inače, Radoslav Biskupović (50) dolazi iz Dugog Rata, a ondje ima restoran i caffe bar, a uz to je i vlasnik etno sela u Šestanovcima. Bio je u braku 17 godina te ima jednog sina, a nakon toga je imao još nekoliko ljubavnih veza.

U prvoj je epizodi progovorio i o tom bolnom razvodu. - Bio sam u braku, žena mi je uzela novac s poslovnog računa, rastali smo se. Ispočetka sam bio malo razočaran, ali živjeti u umjetnom braku, nisam više imao osjećaja - priznao je Radoslav. Za prijavu u emisiju odlučio se na nagovor prijateljica, ali i zbog novog iskustva te obećaje da će napraviti ''show''. Nada se da će pronaći djevojku od 24 do 40 godina, izgled mu nije presudan, volio bi samo da je poštena i vrijedna.

Radoslav je otkrio i da bi volio dobiti još jedno dijete s novom odabranicom.- Imam jednog sina iz prvog braka, a ako se dogodi ljubav, ne bi imao ništa protiv toga da imam još koje dijete - objasnio je. Svoje slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljima, u boćanju, te organizirati fešte. Za sebe kaže da je jako komunikativan, vrijedan, veliki pozitivac, a mana nema. - Dobar je, vrijedan, druželjubiv, ne bi nikoga iznevjerio, ali usamljen je - rekli su njegovi prijatelji.

Farmer je, iako je prošao kroz bolan razvod i kompliciran, spreman ponovno se zaljubiti. - Nisam sretan čovjek, da bi bio sretan čovjek trebam imati partnericu s kojom bi mogao dijeliti svoju sreću. Sreća nije novac, sreća je kad imaš osobu pored sebe, spreman sam ponuditi ljubav, poštovanje, lagodan život. Sve je moguće, ja sam spreman - poručio je Radoslav.

